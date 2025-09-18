Hva er Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction (VIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Viction (VIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Viction Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Viction, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Viction Hvor mye er Viction (VIC) verdt i dag? Live VIC prisen i USD er 0.2294 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VIC-til-USD-pris? $ 0.2294 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VIC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Viction? Markedsverdien for VIC er $ 28.12M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VIC? Den sirkulerende forsyningen av VIC er 122.56M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIC ? VIC oppnådde en ATH-pris på 3.9177215 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VIC? VIC så en ATL-pris på 0.1359477912669297 USD . Hva er handelsvolumet til VIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIC er $ 344.83K USD . Vil VIC gå høyere i år? VIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Viction (VIC) Viktige bransjeoppdateringer

