Viction Logo

Viction Pris(VIC)

1 VIC til USD livepris:

$0.2294
+0.56%1D
USD
Viction (VIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:05:19 (UTC+8)

Viction (VIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2276
24 timer lav
$ 0.2393
24 timer høy

$ 0.2276
$ 0.2393
$ 3.9177215
$ 0.1359477912669297
+0.17%

+0.56%

-4.90%

-4.90%

Viction (VIC) sanntidsprisen er $ 0.2294. I løpet av de siste 24 timene har VIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2276 og et toppnivå på $ 0.2393, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIC er $ 3.9177215, mens den rekordlave prisen er $ 0.1359477912669297.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIC endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og -4.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Viction (VIC) Markedsinformasjon

No.795

$ 28.12M
$ 344.83K
$ 48.17M
122.56M
210,000,000
210,000,000
58.36%

TOMO

Nåværende markedsverdi på Viction er $ 28.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 344.83K. Den sirkulerende forsyningen på VIC er 122.56M, med en total tilgang på 210000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.17M.

Viction (VIC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Viction for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001277+0.56%
30 dager$ -0.0208-8.32%
60 dager$ -0.0338-12.85%
90 dager$ +0.0826+56.26%
Viction Prisendring i dag

I dag registrerte VIC en endring på $ +0.001277 (+0.56%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Viction 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0208 (-8.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Viction 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VIC en endring på $ -0.0338 (-12.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Viction 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0826+56.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Viction (VIC)?

Sjekk ut Viction Prishistorikk-siden nå.

Hva er Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Viction investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Viction på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Viction kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Viction Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Viction (VIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Viction (VIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Viction.

Sjekk Victionprisprognosen nå!

Viction (VIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Viction (VIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Viction (VIC)

Leter du etter hvordan du kjøperViction? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Viction på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VIC til lokale valutaer

1 Viction(VIC) til VND
6,036.661
1 Viction(VIC) til AUD
A$0.346394
1 Viction(VIC) til GBP
0.169756
1 Viction(VIC) til EUR
0.19499
1 Viction(VIC) til USD
$0.2294
1 Viction(VIC) til MYR
RM0.96348
1 Viction(VIC) til TRY
9.490278
1 Viction(VIC) til JPY
¥33.7218
1 Viction(VIC) til ARS
ARS$338.346648
1 Viction(VIC) til RUB
19.152606
1 Viction(VIC) til INR
20.207846
1 Viction(VIC) til IDR
Rp3,823.331804
1 Viction(VIC) til KRW
320.389216
1 Viction(VIC) til PHP
13.08727
1 Viction(VIC) til EGP
￡E.11.047904
1 Viction(VIC) til BRL
R$1.220408
1 Viction(VIC) til CAD
C$0.314278
1 Viction(VIC) til BDT
27.927156
1 Viction(VIC) til NGN
342.897944
1 Viction(VIC) til COP
$892.60687
1 Viction(VIC) til ZAR
R.3.975502
1 Viction(VIC) til UAH
9.478808
1 Viction(VIC) til TZS
T.Sh.567.820056
1 Viction(VIC) til VES
Bs37.3922
1 Viction(VIC) til CLP
$219.077
1 Viction(VIC) til PKR
Rs65.112896
1 Viction(VIC) til KZT
124.199454
1 Viction(VIC) til THB
฿7.301802
1 Viction(VIC) til TWD
NT$6.932468
1 Viction(VIC) til AED
د.إ0.841898
1 Viction(VIC) til CHF
Fr0.181226
1 Viction(VIC) til HKD
HK$1.782438
1 Viction(VIC) til AMD
֏87.79138
1 Viction(VIC) til MAD
.د.م2.069188
1 Viction(VIC) til MXN
$4.22096
1 Viction(VIC) til SAR
ريال0.86025
1 Viction(VIC) til ETB
Br32.934958
1 Viction(VIC) til KES
KSh29.633892
1 Viction(VIC) til JOD
د.أ0.1626446
1 Viction(VIC) til PLN
0.830428
1 Viction(VIC) til RON
лв0.988714
1 Viction(VIC) til SEK
kr2.15636
1 Viction(VIC) til BGN
лв0.380804
1 Viction(VIC) til HUF
Ft76.236502
1 Viction(VIC) til CZK
4.73711
1 Viction(VIC) til KWD
د.ك0.069967
1 Viction(VIC) til ILS
0.763902
1 Viction(VIC) til BOB
Bs1.585154
1 Viction(VIC) til AZN
0.38998
1 Viction(VIC) til TJS
SM2.147184
1 Viction(VIC) til GEL
0.61938
1 Viction(VIC) til AOA
Kz209.114158
1 Viction(VIC) til BHD
.د.ب0.0864838
1 Viction(VIC) til BMD
$0.2294
1 Viction(VIC) til DKK
kr1.45669
1 Viction(VIC) til HNL
L6.012574
1 Viction(VIC) til MUR
10.400996
1 Viction(VIC) til NAD
$3.98009
1 Viction(VIC) til NOK
kr2.280236
1 Viction(VIC) til NZD
$0.38998
1 Viction(VIC) til PAB
B/.0.2294
1 Viction(VIC) til PGK
K0.958892
1 Viction(VIC) til QAR
ر.ق0.832722
1 Viction(VIC) til RSD
дин.22.87118
1 Viction(VIC) til UZS
soʻm2,832.096698
1 Viction(VIC) til ALL
L18.916324
1 Viction(VIC) til ANG
ƒ0.410626
1 Viction(VIC) til AWG
ƒ0.41292
1 Viction(VIC) til BBD
$0.4588
1 Viction(VIC) til BAM
KM0.380804
1 Viction(VIC) til BIF
Fr684.759
1 Viction(VIC) til BND
$0.293632
1 Viction(VIC) til BSD
$0.2294
1 Viction(VIC) til JMD
$36.798054
1 Viction(VIC) til KHR
921.284164
1 Viction(VIC) til KMF
Fr95.8892
1 Viction(VIC) til LAK
4,986.956422
1 Viction(VIC) til LKR
Rs69.388912
1 Viction(VIC) til MDL
L3.7851
1 Viction(VIC) til MGA
Ar1,015.042238
1 Viction(VIC) til MOP
P1.837494
1 Viction(VIC) til MVR
3.50982
1 Viction(VIC) til MWK
MK398.263634
1 Viction(VIC) til MZN
MT14.65866
1 Viction(VIC) til NPR
Rs32.327048
1 Viction(VIC) til PYG
1,638.3748
1 Viction(VIC) til RWF
Fr332.4006
1 Viction(VIC) til SBD
$1.88108
1 Viction(VIC) til SCR
3.289596
1 Viction(VIC) til SRD
$8.737846
1 Viction(VIC) til SVC
$2.00725
1 Viction(VIC) til SZL
L3.98009
1 Viction(VIC) til TMT
m0.8029
1 Viction(VIC) til TND
د.ت0.667554
1 Viction(VIC) til TTD
$1.553038
1 Viction(VIC) til UGX
Sh804.7352
1 Viction(VIC) til XAF
Fr128.0052
1 Viction(VIC) til XCD
$0.61938
1 Viction(VIC) til XOF
Fr128.0052
1 Viction(VIC) til XPF
Fr23.1694
1 Viction(VIC) til BWP
P3.055608
1 Viction(VIC) til BZD
$0.461094
1 Viction(VIC) til CVE
$21.513132
1 Viction(VIC) til DJF
Fr40.8332
1 Viction(VIC) til DOP
$14.227388
1 Viction(VIC) til DZD
د.ج29.721064
1 Viction(VIC) til FJD
$0.51615
1 Viction(VIC) til GNF
Fr1,994.633
1 Viction(VIC) til GTQ
Q1.757204
1 Viction(VIC) til GYD
$48.011126
1 Viction(VIC) til ISK
kr27.7574

Folk spør også: Andre spørsmål om Viction

Hvor mye er Viction (VIC) verdt i dag?
Live VIC prisen i USD er 0.2294 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIC til USD er $ 0.2294. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Viction?
Markedsverdien for VIC er $ 28.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIC?
Den sirkulerende forsyningen av VIC er 122.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIC ?
VIC oppnådde en ATH-pris på 3.9177215 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIC?
VIC så en ATL-pris på 0.1359477912669297 USD.
Hva er handelsvolumet til VIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIC er $ 344.83K USD.
Vil VIC gå høyere i år?
VIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
