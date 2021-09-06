VIC

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

NavnVIC

RangeringNo.813

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.76%

Opplagsforsyning122,692,099.9

Maksimal forsyning210,000,000

Total forsyning210,000,000

Opplagsforsyning0.5842%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.9177215,2021-09-06

Laveste pris0.1359477912669297,2025-06-22

Offentlig blokkjedeTOMO

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...