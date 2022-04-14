Vestate (VES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vestate (VES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vestate (VES) Informasjon Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Offisiell nettside: https://vestate.fund/ Teknisk dokument: https://docs.vestate.fund/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Kjøp VES nå!

Vestate (VES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vestate (VES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.32K $ 79.32K $ 79.32K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 276.00K $ 276.00K $ 276.00K All-time high: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 All-Time Low: $ 0.000710127266813473 $ 0.000710127266813473 $ 0.000710127266813473 Nåværende pris: $ 0.000552 $ 0.000552 $ 0.000552 Lær mer om Vestate (VES) pris

Vestate (VES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vestate (VES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VESs tokenomics, kan du utforske VES tokenets livepris!

Vestate (VES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VES nå!

VES prisforutsigelse Vil du vite hvor VES kan være på vei? Vår VES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VES tokenets prisforutsigelse nå!

