Hva er Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vestate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk VES Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Vestate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vestate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vestate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vestate (VES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vestate (VES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vestate.

Sjekk Vestateprisprognosen nå!

Vestate (VES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vestate (VES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VES tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vestate (VES)

Leter du etter hvordan du kjøperVestate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vestate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VES til lokale valutaer

Prøv konverting

Vestate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vestate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Vestate Hvor mye er Vestate (VES) verdt i dag? Live VES prisen i USD er 0.00067 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VES-til-USD-pris? $ 0.00067 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VES til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Vestate? Markedsverdien for VES er $ 96.28K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VES? Den sirkulerende forsyningen av VES er 143.70M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVES ? VES oppnådde en ATH-pris på 0.04738161160792102 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VES? VES så en ATL-pris på 0.001000145755105752 USD . Hva er handelsvolumet til VES? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VES er $ 111.39 USD . Vil VES gå høyere i år? VES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VES prisprognosen for en mer grundig analyse.

Vestate (VES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?