Vertus (VERT) Informasjon Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Offisiell nettside: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Kjøp VERT nå!

Vertus (VERT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vertus (VERT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 564.89K $ 564.89K $ 564.89K Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M All-time high: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 All-Time Low: $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 Nåværende pris: $ 0.0010715 $ 0.0010715 $ 0.0010715 Lær mer om Vertus (VERT) pris

Vertus (VERT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vertus (VERT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VERT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VERT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VERTs tokenomics, kan du utforske VERT tokenets livepris!

Vertus (VERT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VERT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VERT nå!

VERT prisforutsigelse Vil du vite hvor VERT kan være på vei? Vår VERT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VERT tokenets prisforutsigelse nå!

