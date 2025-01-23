VERT

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

NavnVERT

RangeringNo.2466

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.09%

Opplagsforsyning527,199,617

Maksimal forsyning1,200,000,000

Total forsyning1,200,000,000

Opplagsforsyning0.4393%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.001583643798217505,2025-01-23

Laveste pris0.000454048431274251,2025-02-25

Offentlig blokkjedeTONCOIN

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

