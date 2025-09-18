Hva er Vertus (VERT)

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

Vertus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vertus (VERT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vertus (VERT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vertus.

Vertus (VERT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vertus (VERT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VERT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vertus (VERT)

VERT til lokale valutaer

Vertus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vertus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Vertus Hvor mye er Vertus (VERT) verdt i dag? Live VERT prisen i USD er 0.0010714 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VERT-til-USD-pris? $ 0.0010714 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VERT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Vertus? Markedsverdien for VERT er $ 564.84K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VERT? Den sirkulerende forsyningen av VERT er 527.20M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVERT ? VERT oppnådde en ATH-pris på 0.001583643798217505 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VERT? VERT så en ATL-pris på 0.000454048431274251 USD . Hva er handelsvolumet til VERT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VERT er $ 51.97K USD . Vil VERT gå høyere i år? VERT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VERT prisprognosen for en mer grundig analyse.

