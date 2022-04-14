VinuChain (VC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i VinuChain (VC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

VinuChain (VC) Informasjon

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Offisiell nettside:
https://vinuchain.org
Teknisk dokument:
https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751

VinuChain (VC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VinuChain (VC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 997.51K
Total forsyning:
$ 958.63M
Sirkulerende forsyning:
$ 291.67M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.28M
All-time high:
$ 0.22146
All-Time Low:
$ 0.002497428656298398
Nåværende pris:
$ 0.00342
VinuChain (VC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak VinuChain (VC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet VC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange VC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår VCs tokenomics, kan du utforske VC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VC

Interessert i å legge til VinuChain (VC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

VinuChain (VC) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til VC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VC prisforutsigelse

Vil du vite hvor VC kan være på vei? Vår VC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.