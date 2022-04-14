VinuChain (VC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VinuChain (VC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VinuChain (VC) Informasjon The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Offisiell nettside: https://vinuchain.org Teknisk dokument: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Kjøp VC nå!

VinuChain (VC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VinuChain (VC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 997.51K $ 997.51K $ 997.51K Total forsyning: $ 958.63M $ 958.63M $ 958.63M Sirkulerende forsyning: $ 291.67M $ 291.67M $ 291.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M All-time high: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 All-Time Low: $ 0.002497428656298398 $ 0.002497428656298398 $ 0.002497428656298398 Nåværende pris: $ 0.00342 $ 0.00342 $ 0.00342 Lær mer om VinuChain (VC) pris

VinuChain (VC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VinuChain (VC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VCs tokenomics, kan du utforske VC tokenets livepris!

