The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

RangeringNo.2279

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning291,786,520.23676324

Maksimal forsyning0

Total forsyning958,747,967.9380158

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.22156860290310043,2023-12-19

Laveste pris0.002497428656298398,2025-09-17

Offentlig blokkjedeVC

Loading...