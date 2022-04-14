TerraClassicUSD (USTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TerraClassicUSD (USTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TerraClassicUSD (USTC) Informasjon Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Offisiell nettside: https://www.terra-classic.money Teknisk dokument: https://classic-docs.terra.money Blokkutforsker: https://finder.terra.money

TerraClassicUSD (USTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TerraClassicUSD (USTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Total forsyning: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B Sirkulerende forsyning: $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.67M $ 75.67M $ 75.67M All-time high: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 All-Time Low: $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 Nåværende pris: $ 0.01242 $ 0.01242 $ 0.01242 Lær mer om TerraClassicUSD (USTC) pris

TerraClassicUSD (USTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TerraClassicUSD (USTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USTCs tokenomics, kan du utforske USTC tokenets livepris!

TerraClassicUSD (USTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USTC nå!

USTC prisforutsigelse Vil du vite hvor USTC kan være på vei? Vår USTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USTC tokenets prisforutsigelse nå!

