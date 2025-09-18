Hva er TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TerraClassicUSD (USTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TerraClassicUSD (USTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TerraClassicUSD.

Sjekk TerraClassicUSDprisprognosen nå!

TerraClassicUSD (USTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TerraClassicUSD (USTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TerraClassicUSD (USTC)

Leter du etter hvordan du kjøperTerraClassicUSD? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TerraClassicUSD på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USTC til lokale valutaer

Prøv konverting

TerraClassicUSD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TerraClassicUSD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TerraClassicUSD Hvor mye er TerraClassicUSD (USTC) verdt i dag? Live USTC prisen i USD er 0.01298 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende USTC-til-USD-pris? $ 0.01298 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USTC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TerraClassicUSD? Markedsverdien for USTC er $ 72.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USTC? Den sirkulerende forsyningen av USTC er 5.59B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSTC ? USTC oppnådde en ATH-pris på 1.04679 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USTC? USTC så en ATL-pris på 0.006217587153532048 USD . Hva er handelsvolumet til USTC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USTC er $ 1.92M USD . Vil USTC gå høyere i år? USTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USTC prisprognosen for en mer grundig analyse.

TerraClassicUSD (USTC) Viktige bransjeoppdateringer

