USD Mapped Token (USDM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USD Mapped Token (USDM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USD Mapped Token (USDM) Informasjon In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange. Offisiell nettside: https://mountainprotocol.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C Kjøp USDM nå!

USD Mapped Token (USDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USD Mapped Token (USDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 152.11M $ 152.11M $ 152.11M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 151.61M $ 151.61M $ 151.61M All-time high: $ 9 $ 9 $ 9 All-Time Low: $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 $ 0.5961661527854328 Nåværende pris: $ 0.9967 $ 0.9967 $ 0.9967 Lær mer om USD Mapped Token (USDM) pris

USD Mapped Token (USDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USD Mapped Token (USDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDMs tokenomics, kan du utforske USDM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USDM Interessert i å legge til USD Mapped Token (USDM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USDM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper USDM på MEXC nå!

USD Mapped Token (USDM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USDM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USDM nå!

USDM prisforutsigelse Vil du vite hvor USDM kan være på vei? Vår USDM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!