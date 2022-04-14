Tether Gold (XAUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tether Gold (XAUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tether Gold (XAUT) Informasjon XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Offisiell nettside: https://gold.tether.to/ Teknisk dokument: https://gold.tether.to/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Kjøp XAUT nå!

Tether Gold (XAUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tether Gold (XAUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 909.80M $ 909.80M $ 909.80M Total forsyning: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Sirkulerende forsyning: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 909.80M $ 909.80M $ 909.80M All-time high: $ 3,713.1 $ 3,713.1 $ 3,713.1 All-Time Low: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Nåværende pris: $ 3,690.52 $ 3,690.52 $ 3,690.52 Lær mer om Tether Gold (XAUT) pris

Tether Gold (XAUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tether Gold (XAUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XAUTs tokenomics, kan du utforske XAUT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XAUT Interessert i å legge til Tether Gold (XAUT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XAUT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Tether Gold (XAUT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XAUT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

XAUT prisforutsigelse Vil du vite hvor XAUT kan være på vei? Vår XAUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

