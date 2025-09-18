Dagens USD Mapped Token livepris er 1.0013 USD. Spor prisoppdateringer for USDM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens USD Mapped Token livepris er 1.0013 USD. Spor prisoppdateringer for USDM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USDM

USDM Prisinformasjon

USDM Offisiell nettside

USDM tokenomics

USDM Prisprognose

USDM-historikk

USDM Kjøpeguide

USDM-til-fiat-valutakonverter

USDM Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

USD Mapped Token Logo

USD Mapped Token Pris(USDM)

1 USDM til USD livepris:

$1.0013
$1.0013$1.0013
+0.04%1D
USD
USD Mapped Token (USDM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:20 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9961
$ 0.9961$ 0.9961
24 timer lav
$ 1.0031
$ 1.0031$ 1.0031
24 timer høy

$ 0.9961
$ 0.9961$ 0.9961

$ 1.0031
$ 1.0031$ 1.0031

$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812$ 1.0473995736000812

$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328

-0.15%

+0.04%

+0.62%

+0.62%

USD Mapped Token (USDM) sanntidsprisen er $ 1.0013. I løpet av de siste 24 timene har USDM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9961 og et toppnivå på $ 1.0031, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDM er $ 1.0473995736000812, mens den rekordlave prisen er $ 0.5961661527854328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDM endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og +0.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USD Mapped Token (USDM) Markedsinformasjon

No.4418

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.03K
$ 101.03K$ 101.03K

$ 152.30M
$ 152.30M$ 152.30M

0.00
0.00 0.00

--
----

152,107,153
152,107,153 152,107,153

ETH

Nåværende markedsverdi på USD Mapped Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.03K. Den sirkulerende forsyningen på USDM er 0.00, med en total tilgang på 152107153. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 152.30M.

USD Mapped Token (USDM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene USD Mapped Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004+0.04%
30 dager$ +0.0058+0.58%
60 dager$ +0.0062+0.62%
90 dager$ +0.0025+0.25%
USD Mapped Token Prisendring i dag

I dag registrerte USDM en endring på $ +0.0004 (+0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

USD Mapped Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0058 (+0.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

USD Mapped Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USDM en endring på $ +0.0062 (+0.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

USD Mapped Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0025+0.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for USD Mapped Token (USDM)?

Sjekk ut USD Mapped Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere USD Mapped Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USDM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om USD Mapped Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din USD Mapped Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

USD Mapped Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USD Mapped Token (USDM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USD Mapped Token (USDM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USD Mapped Token.

Sjekk USD Mapped Tokenprisprognosen nå!

USD Mapped Token (USDM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USD Mapped Token (USDM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe USD Mapped Token (USDM)

Leter du etter hvordan du kjøperUSD Mapped Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe USD Mapped Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDM til lokale valutaer

1 USD Mapped Token(USDM) til VND
26,349.2095
1 USD Mapped Token(USDM) til AUD
A$1.511963
1 USD Mapped Token(USDM) til GBP
0.740962
1 USD Mapped Token(USDM) til EUR
0.851105
1 USD Mapped Token(USDM) til USD
$1.0013
1 USD Mapped Token(USDM) til MYR
RM4.20546
1 USD Mapped Token(USDM) til TRY
41.423781
1 USD Mapped Token(USDM) til JPY
¥147.1911
1 USD Mapped Token(USDM) til ARS
ARS$1,476.837396
1 USD Mapped Token(USDM) til RUB
83.598537
1 USD Mapped Token(USDM) til INR
88.204517
1 USD Mapped Token(USDM) til IDR
Rp16,688.326658
1 USD Mapped Token(USDM) til KRW
1,398.455632
1 USD Mapped Token(USDM) til PHP
57.124165
1 USD Mapped Token(USDM) til EGP
￡E.48.222608
1 USD Mapped Token(USDM) til BRL
R$5.326916
1 USD Mapped Token(USDM) til CAD
C$1.371781
1 USD Mapped Token(USDM) til BDT
121.898262
1 USD Mapped Token(USDM) til NGN
1,496.703188
1 USD Mapped Token(USDM) til COP
$3,896.108365
1 USD Mapped Token(USDM) til ZAR
R.17.352529
1 USD Mapped Token(USDM) til UAH
41.373716
1 USD Mapped Token(USDM) til TZS
T.Sh.2,478.457812
1 USD Mapped Token(USDM) til VES
Bs163.2119
1 USD Mapped Token(USDM) til CLP
$956.2415
1 USD Mapped Token(USDM) til PKR
Rs284.208992
1 USD Mapped Token(USDM) til KZT
542.113833
1 USD Mapped Token(USDM) til THB
฿31.871379
1 USD Mapped Token(USDM) til TWD
NT$30.259286
1 USD Mapped Token(USDM) til AED
د.إ3.674771
1 USD Mapped Token(USDM) til CHF
Fr0.791027
1 USD Mapped Token(USDM) til HKD
HK$7.780101
1 USD Mapped Token(USDM) til AMD
֏383.19751
1 USD Mapped Token(USDM) til MAD
.د.م9.031726
1 USD Mapped Token(USDM) til MXN
$18.42392
1 USD Mapped Token(USDM) til SAR
ريال3.754875
1 USD Mapped Token(USDM) til ETB
Br143.756641
1 USD Mapped Token(USDM) til KES
KSh129.347934
1 USD Mapped Token(USDM) til JOD
د.أ0.7099217
1 USD Mapped Token(USDM) til PLN
3.624706
1 USD Mapped Token(USDM) til RON
лв4.315603
1 USD Mapped Token(USDM) til SEK
kr9.41222
1 USD Mapped Token(USDM) til BGN
лв1.662158
1 USD Mapped Token(USDM) til HUF
Ft332.762029
1 USD Mapped Token(USDM) til CZK
20.676845
1 USD Mapped Token(USDM) til KWD
د.ك0.3053965
1 USD Mapped Token(USDM) til ILS
3.334329
1 USD Mapped Token(USDM) til BOB
Bs6.918983
1 USD Mapped Token(USDM) til AZN
1.70221
1 USD Mapped Token(USDM) til TJS
SM9.372168
1 USD Mapped Token(USDM) til GEL
2.70351
1 USD Mapped Token(USDM) til AOA
Kz912.755041
1 USD Mapped Token(USDM) til BHD
.د.ب0.3774901
1 USD Mapped Token(USDM) til BMD
$1.0013
1 USD Mapped Token(USDM) til DKK
kr6.358255
1 USD Mapped Token(USDM) til HNL
L26.244073
1 USD Mapped Token(USDM) til MUR
45.398942
1 USD Mapped Token(USDM) til NAD
$17.372555
1 USD Mapped Token(USDM) til NOK
kr9.952922
1 USD Mapped Token(USDM) til NZD
$1.70221
1 USD Mapped Token(USDM) til PAB
B/.1.0013
1 USD Mapped Token(USDM) til PGK
K4.185434
1 USD Mapped Token(USDM) til QAR
ر.ق3.634719
1 USD Mapped Token(USDM) til RSD
дин.99.82961
1 USD Mapped Token(USDM) til UZS
soʻm12,361.719371
1 USD Mapped Token(USDM) til ALL
L82.567198
1 USD Mapped Token(USDM) til ANG
ƒ1.792327
1 USD Mapped Token(USDM) til AWG
ƒ1.80234
1 USD Mapped Token(USDM) til BBD
$2.0026
1 USD Mapped Token(USDM) til BAM
KM1.662158
1 USD Mapped Token(USDM) til BIF
Fr2,988.8805
1 USD Mapped Token(USDM) til BND
$1.281664
1 USD Mapped Token(USDM) til BSD
$1.0013
1 USD Mapped Token(USDM) til JMD
$160.618533
1 USD Mapped Token(USDM) til KHR
4,021.280878
1 USD Mapped Token(USDM) til KMF
Fr418.5434
1 USD Mapped Token(USDM) til LAK
21,767.390869
1 USD Mapped Token(USDM) til LKR
Rs302.873224
1 USD Mapped Token(USDM) til MDL
L16.52145
1 USD Mapped Token(USDM) til MGA
Ar4,430.522201
1 USD Mapped Token(USDM) til MOP
P8.020413
1 USD Mapped Token(USDM) til MVR
15.31989
1 USD Mapped Token(USDM) til MWK
MK1,738.366943
1 USD Mapped Token(USDM) til MZN
MT63.98307
1 USD Mapped Token(USDM) til NPR
Rs141.103196
1 USD Mapped Token(USDM) til PYG
7,151.2846
1 USD Mapped Token(USDM) til RWF
Fr1,450.8837
1 USD Mapped Token(USDM) til SBD
$8.21066
1 USD Mapped Token(USDM) til SCR
15.239786
1 USD Mapped Token(USDM) til SRD
$38.139517
1 USD Mapped Token(USDM) til SVC
$8.761375
1 USD Mapped Token(USDM) til SZL
L17.372555
1 USD Mapped Token(USDM) til TMT
m3.50455
1 USD Mapped Token(USDM) til TND
د.ت2.913783
1 USD Mapped Token(USDM) til TTD
$6.778801
1 USD Mapped Token(USDM) til UGX
Sh3,512.5604
1 USD Mapped Token(USDM) til XAF
Fr558.7254
1 USD Mapped Token(USDM) til XCD
$2.70351
1 USD Mapped Token(USDM) til XOF
Fr558.7254
1 USD Mapped Token(USDM) til XPF
Fr101.1313
1 USD Mapped Token(USDM) til BWP
P13.337316
1 USD Mapped Token(USDM) til BZD
$2.012613
1 USD Mapped Token(USDM) til CVE
$93.901914
1 USD Mapped Token(USDM) til DJF
Fr178.2314
1 USD Mapped Token(USDM) til DOP
$62.100626
1 USD Mapped Token(USDM) til DZD
د.ج129.748454
1 USD Mapped Token(USDM) til FJD
$2.252925
1 USD Mapped Token(USDM) til GNF
Fr8,706.3035
1 USD Mapped Token(USDM) til GTQ
Q7.669958
1 USD Mapped Token(USDM) til GYD
$209.562077
1 USD Mapped Token(USDM) til ISK
kr121.1573

USD Mapped Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av USD Mapped Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell USD Mapped Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om USD Mapped Token

Hvor mye er USD Mapped Token (USDM) verdt i dag?
Live USDM prisen i USD er 1.0013 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDM til USD er $ 1.0013. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USD Mapped Token?
Markedsverdien for USDM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDM?
Den sirkulerende forsyningen av USDM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDM ?
USDM oppnådde en ATH-pris på 1.0473995736000812 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDM?
USDM så en ATL-pris på 0.5961661527854328 USD.
Hva er handelsvolumet til USDM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDM er $ 101.03K USD.
Vil USDM gå høyere i år?
USDM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:20 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

USDM-til-USD-kalkulator

Beløp

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 1.0013 USD

Handle USDM

USDMUSDT
$1.0013
$1.0013$1.0013
+0.01%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker