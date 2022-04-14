ONFA Token (OFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ONFA Token (OFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ONFA Token (OFT) Informasjon ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. Offisiell nettside: https://onfa.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Kjøp OFT nå!

ONFA Token (OFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ONFA Token (OFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 288.88M $ 288.88M $ 288.88M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 271.62M $ 271.62M $ 271.62M All-time high: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 All-Time Low: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 Nåværende pris: $ 0.9054 $ 0.9054 $ 0.9054 Lær mer om ONFA Token (OFT) pris

ONFA Token (OFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ONFA Token (OFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OFTs tokenomics, kan du utforske OFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OFT Interessert i å legge til ONFA Token (OFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OFT på MEXC nå!

ONFA Token (OFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OFT nå!

OFT prisforutsigelse Vil du vite hvor OFT kan være på vei? Vår OFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OFT tokenets prisforutsigelse nå!

