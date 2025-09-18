Hva er Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Decentralized USD (USDD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Decentralized USD (USDD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Decentralized USD.

Decentralized USD (USDD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Decentralized USD (USDD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDD tokenets omfattende tokenomics nå!

Decentralized USD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Decentralized USD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Decentralized USD Hvor mye er Decentralized USD (USDD) verdt i dag? Live USDD prisen i USD er 0.9999 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende USDD-til-USD-pris? $ 0.9999 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USDD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Decentralized USD? Markedsverdien for USDD er $ 519.61M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USDD? Den sirkulerende forsyningen av USDD er 519.66M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDD ? USDD oppnådde en ATH-pris på 1.033364257647165 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USDD? USDD så en ATL-pris på 0.9254333369528154 USD . Hva er handelsvolumet til USDD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDD er $ 6.18K USD . Vil USDD gå høyere i år? USDD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDD prisprognosen for en mer grundig analyse.

Decentralized USD (USDD) Viktige bransjeoppdateringer

