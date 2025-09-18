Dagens Decentralized USD livepris er 0.9999 USD. Spor prisoppdateringer for USDD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Decentralized USD livepris er 0.9999 USD. Spor prisoppdateringer for USDD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Decentralized USD Logo

Decentralized USD Pris(USDD)

$0.9999
0.00%1D
Decentralized USD (USDD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:19:40 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) Prisinformasjon (USD)

$ 0.9999
$ 1.0006
$ 0.9999
$ 1.0006
$ 1.033364257647165
$ 0.9254333369528154
Decentralized USD (USDD) sanntidsprisen er $ 0.9999. I løpet av de siste 24 timene har USDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9999 og et toppnivå på $ 1.0006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDD er $ 1.033364257647165, mens den rekordlave prisen er $ 0.9254333369528154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decentralized USD (USDD) Markedsinformasjon

$ 519.61M
$ 6.18K
$ 519.61M
519.66M
519,661,403
Nåværende markedsverdi på Decentralized USD er $ 519.61M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.18K. Den sirkulerende forsyningen på USDD er 519.66M, med en total tilgang på 519661403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 519.61M.

Decentralized USD (USDD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Decentralized USD for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0002+0.02%
60 dager$ 00.00%
90 dager$ 00.00%
Decentralized USD Prisendring i dag

I dag registrerte USDD en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Decentralized USD 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0002 (+0.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Decentralized USD 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USDD en endring på $ 0 (0.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Decentralized USD 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ 00.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Decentralized USD (USDD)?

Sjekk ut Decentralized USD Prishistorikk-siden nå.

Hva er Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Decentralized USD investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USDD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Decentralized USD på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Decentralized USD kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Decentralized USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Decentralized USD (USDD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Decentralized USD (USDD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Decentralized USD.

Sjekk Decentralized USDprisprognosen nå!

Decentralized USD (USDD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Decentralized USD (USDD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Decentralized USD (USDD)

Leter du etter hvordan du kjøperDecentralized USD? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Decentralized USD på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDD til lokale valutaer

Decentralized USD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Decentralized USD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Decentralized USD nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Decentralized USD

Hvor mye er Decentralized USD (USDD) verdt i dag?
Live USDD prisen i USD er 0.9999 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDD til USD er $ 0.9999. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Decentralized USD?
Markedsverdien for USDD er $ 519.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDD?
Den sirkulerende forsyningen av USDD er 519.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDD ?
USDD oppnådde en ATH-pris på 1.033364257647165 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDD?
USDD så en ATL-pris på 0.9254333369528154 USD.
Hva er handelsvolumet til USDD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDD er $ 6.18K USD.
Vil USDD gå høyere i år?
USDD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:19:40 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

