Decentralized USD (USDD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decentralized USD (USDD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decentralized USD (USDD) Informasjon USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Offisiell nettside: https://usdd.io/ Teknisk dokument: https://usdd.network/USDD-en.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Kjøp USDD nå!

Decentralized USD (USDD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decentralized USD (USDD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 522.55M $ 522.55M $ 522.55M Total forsyning: $ 522.76M $ 522.76M $ 522.76M Sirkulerende forsyning: $ 522.76M $ 522.76M $ 522.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 522.55M $ 522.55M $ 522.55M All-time high: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 All-Time Low: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Nåværende pris: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Lær mer om Decentralized USD (USDD) pris

Decentralized USD (USDD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decentralized USD (USDD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDDs tokenomics, kan du utforske USDD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USDD Interessert i å legge til Decentralized USD (USDD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USDD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper USDD på MEXC nå!

Decentralized USD (USDD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USDD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USDD nå!

USDD prisforutsigelse Vil du vite hvor USDD kan være på vei? Vår USDD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDD tokenets prisforutsigelse nå!

