1 UPT til USD livepris:

$0.00851
0.00%1D
USD
UpRock (UPT) Live prisdiagram
2025-09-20 01:03:59 (UTC+8)

UpRock (UPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00851
24 timer lav
$ 0.00884
24 timer høy

$ 0.00851
$ 0.00884
$ 0.009031380636526821
$ 0.007717753830140509
+0.11%

0.00%

-1.17%

-1.17%

UpRock (UPT) sanntidsprisen er $ 0.00852. I løpet av de siste 24 timene har UPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00851 og et toppnivå på $ 0.00884, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPT er $ 0.009031380636526821, mens den rekordlave prisen er $ 0.007717753830140509.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPT endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -1.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UpRock (UPT) Markedsinformasjon

No.3978

$ 0.00
$ 103.47K
$ 8.52M
0.00
1,000,000,000
999,893,888.2705091
0.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på UpRock er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 103.47K. Den sirkulerende forsyningen på UPT er 0.00, med en total tilgang på 999893888.2705091. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.52M.

UpRock (UPT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UpRock for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.00013+1.54%
60 dager$ -0.00013-1.51%
90 dager$ +0.00059+7.44%
UpRock Prisendring i dag

I dag registrerte UPT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UpRock 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00013 (+1.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UpRock 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UPT en endring på $ -0.00013 (-1.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UpRock 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00059+7.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UpRock (UPT)?

Sjekk ut UpRock Prishistorikk-siden nå.

Hva er UpRock (UPT)

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

UpRock er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UpRock investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UpRock på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UpRock kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UpRock Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UpRock (UPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UpRock (UPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UpRock.

Sjekk UpRockprisprognosen nå!

UpRock (UPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UpRock (UPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UpRock (UPT)

Leter du etter hvordan du kjøperUpRock? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UpRock på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UPT til lokale valutaer

UpRock Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UpRock, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UpRock nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UpRock

Hvor mye er UpRock (UPT) verdt i dag?
Live UPT prisen i USD er 0.00852 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UPT til USD er $ 0.00852. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UpRock?
Markedsverdien for UPT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UPT?
Den sirkulerende forsyningen av UPT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUPT ?
UPT oppnådde en ATH-pris på 0.009031380636526821 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UPT?
UPT så en ATL-pris på 0.007717753830140509 USD.
Hva er handelsvolumet til UPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UPT er $ 103.47K USD.
Vil UPT gå høyere i år?
UPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

