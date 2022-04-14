UpRock (UPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UpRock (UPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UpRock (UPT) Informasjon UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training. Offisiell nettside: https://uprock.com/ Teknisk dokument: https://docs.uprock.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG Kjøp UPT nå!

UpRock (UPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UpRock (UPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M All-time high: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 All-Time Low: $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 Nåværende pris: $ 0.00851 $ 0.00851 $ 0.00851 Lær mer om UpRock (UPT) pris

UpRock (UPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UpRock (UPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPTs tokenomics, kan du utforske UPT tokenets livepris!

UpRock (UPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UPT nå!

UPT prisforutsigelse Vil du vite hvor UPT kan være på vei? Vår UPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UPT tokenets prisforutsigelse nå!

