UNISWAP (UNI) Informasjon Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Offisiell nettside: https://uniswap.org/blog/uni/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36

UNISWAP (UNI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UNISWAP (UNI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.49B $ 5.49B $ 5.49B Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 630.33M $ 630.33M $ 630.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.71B $ 8.71B $ 8.71B All-time high: $ 45 $ 45 $ 45 All-Time Low: $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 Nåværende pris: $ 8.71 $ 8.71 $ 8.71

UNISWAP (UNI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UNISWAP (UNI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

UNISWAP (UNI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

UNI prisforutsigelse Vil du vite hvor UNI kan være på vei? Vår UNI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNI tokenets prisforutsigelse nå!

