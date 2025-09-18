Dagens UNISWAP livepris er 9.136 USD. Spor prisoppdateringer for UNI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UNISWAP livepris er 9.136 USD. Spor prisoppdateringer for UNI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UNISWAP Logo

UNISWAP Pris(UNI)

1 UNI til USD livepris:

$9.136
$9.136$9.136
-0.47%1D
USD
UNISWAP (UNI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:36 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 9.079
$ 9.079$ 9.079
24 timer lav
$ 9.734
$ 9.734$ 9.734
24 timer høy

$ 9.079
$ 9.079$ 9.079

$ 9.734
$ 9.734$ 9.734

$ 44.9740635
$ 44.9740635$ 44.9740635

$ 0.418997551386
$ 0.418997551386$ 0.418997551386

+0.25%

-0.47%

-9.78%

-9.78%

UNISWAP (UNI) sanntidsprisen er $ 9.136. I løpet av de siste 24 timene har UNI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.079 og et toppnivå på $ 9.734, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNI er $ 44.9740635, mens den rekordlave prisen er $ 0.418997551386.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNI endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -9.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UNISWAP (UNI) Markedsinformasjon

No.25

$ 5.76B
$ 5.76B$ 5.76B

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 9.14B
$ 9.14B$ 9.14B

630.33M
630.33M 630.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.14%

ETH

Nåværende markedsverdi på UNISWAP er $ 5.76B, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.07M. Den sirkulerende forsyningen på UNI er 630.33M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.14B.

UNISWAP (UNI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UNISWAP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.04314-0.47%
30 dager$ -1.465-13.82%
60 dager$ -1.694-15.65%
90 dager$ +2.672+41.33%
UNISWAP Prisendring i dag

I dag registrerte UNI en endring på $ -0.04314 (-0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UNISWAP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.465 (-13.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UNISWAP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UNI en endring på $ -1.694 (-15.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UNISWAP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.672+41.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

UNISWAP Prisforutsigelse (USD)

UNISWAP (UNI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UNISWAP (UNI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNI tokenets omfattende tokenomics nå!

UNI til lokale valutaer

1 UNISWAP(UNI) til VND
240,413.84
1 UNISWAP(UNI) til AUD
A$13.79536
1 UNISWAP(UNI) til GBP
6.76064
1 UNISWAP(UNI) til EUR
7.7656
1 UNISWAP(UNI) til USD
$9.136
1 UNISWAP(UNI) til MYR
RM38.3712
1 UNISWAP(UNI) til TRY
378.04768
1 UNISWAP(UNI) til JPY
¥1,342.992
1 UNISWAP(UNI) til ARS
ARS$13,474.86912
1 UNISWAP(UNI) til RUB
762.76464
1 UNISWAP(UNI) til INR
804.79024
1 UNISWAP(UNI) til IDR
Rp152,266.60576
1 UNISWAP(UNI) til KRW
12,759.70304
1 UNISWAP(UNI) til PHP
520.56928
1 UNISWAP(UNI) til EGP
￡E.439.98976
1 UNISWAP(UNI) til BRL
R$48.60352
1 UNISWAP(UNI) til CAD
C$12.51632
1 UNISWAP(UNI) til BDT
1,112.21664
1 UNISWAP(UNI) til NGN
13,656.12736
1 UNISWAP(UNI) til COP
$35,548.6328
1 UNISWAP(UNI) til ZAR
R.158.41824
1 UNISWAP(UNI) til UAH
377.49952
1 UNISWAP(UNI) til TZS
T.Sh.22,613.79264
1 UNISWAP(UNI) til VES
Bs1,489.168
1 UNISWAP(UNI) til CLP
$8,724.88
1 UNISWAP(UNI) til PKR
Rs2,593.16224
1 UNISWAP(UNI) til KZT
4,946.32176
1 UNISWAP(UNI) til THB
฿290.89024
1 UNISWAP(UNI) til TWD
NT$276.08992
1 UNISWAP(UNI) til AED
د.إ33.52912
1 UNISWAP(UNI) til CHF
Fr7.21744
1 UNISWAP(UNI) til HKD
HK$70.98672
1 UNISWAP(UNI) til AMD
֏3,496.3472
1 UNISWAP(UNI) til MAD
.د.م82.40672
1 UNISWAP(UNI) til MXN
$168.19376
1 UNISWAP(UNI) til SAR
ريال34.26
1 UNISWAP(UNI) til ETB
Br1,311.65552
1 UNISWAP(UNI) til KES
KSh1,180.18848
1 UNISWAP(UNI) til JOD
د.أ6.477424
1 UNISWAP(UNI) til PLN
33.16368
1 UNISWAP(UNI) til RON
лв39.46752
1 UNISWAP(UNI) til SEK
kr85.96976
1 UNISWAP(UNI) til BGN
лв15.16576
1 UNISWAP(UNI) til HUF
Ft3,037.17184
1 UNISWAP(UNI) til CZK
188.93248
1 UNISWAP(UNI) til KWD
د.ك2.78648
1 UNISWAP(UNI) til ILS
30.42288
1 UNISWAP(UNI) til BOB
Bs63.12976
1 UNISWAP(UNI) til AZN
15.5312
1 UNISWAP(UNI) til TJS
SM85.51296
1 UNISWAP(UNI) til GEL
24.6672
1 UNISWAP(UNI) til AOA
Kz8,328.10352
1 UNISWAP(UNI) til BHD
.د.ب3.444272
1 UNISWAP(UNI) til BMD
$9.136
1 UNISWAP(UNI) til DKK
kr58.0136
1 UNISWAP(UNI) til HNL
L239.45456
1 UNISWAP(UNI) til MUR
414.22624
1 UNISWAP(UNI) til NAD
$158.5096
1 UNISWAP(UNI) til NOK
kr90.9032
1 UNISWAP(UNI) til NZD
$15.5312
1 UNISWAP(UNI) til PAB
B/.9.136
1 UNISWAP(UNI) til PGK
K38.18848
1 UNISWAP(UNI) til QAR
ر.ق33.16368
1 UNISWAP(UNI) til RSD
дин.911.68144
1 UNISWAP(UNI) til UZS
soʻm112,790.04112
1 UNISWAP(UNI) til ALL
L753.35456
1 UNISWAP(UNI) til ANG
ƒ16.35344
1 UNISWAP(UNI) til AWG
ƒ16.4448
1 UNISWAP(UNI) til BBD
$18.272
1 UNISWAP(UNI) til BAM
KM15.16576
1 UNISWAP(UNI) til BIF
Fr27,270.96
1 UNISWAP(UNI) til BND
$11.69408
1 UNISWAP(UNI) til BSD
$9.136
1 UNISWAP(UNI) til JMD
$1,465.50576
1 UNISWAP(UNI) til KHR
36,690.72416
1 UNISWAP(UNI) til KMF
Fr3,818.848
1 UNISWAP(UNI) til LAK
198,608.69168
1 UNISWAP(UNI) til LKR
Rs2,763.45728
1 UNISWAP(UNI) til MDL
L150.744
1 UNISWAP(UNI) til MGA
Ar40,424.69872
1 UNISWAP(UNI) til MOP
P73.17936
1 UNISWAP(UNI) til MVR
139.7808
1 UNISWAP(UNI) til MWK
MK15,861.10096
1 UNISWAP(UNI) til MZN
MT583.7904
1 UNISWAP(UNI) til NPR
Rs1,287.44512
1 UNISWAP(UNI) til PYG
65,249.312
1 UNISWAP(UNI) til RWF
Fr13,238.064
1 UNISWAP(UNI) til SBD
$74.9152
1 UNISWAP(UNI) til SCR
130.91888
1 UNISWAP(UNI) til SRD
$347.99024
1 UNISWAP(UNI) til SVC
$79.94
1 UNISWAP(UNI) til SZL
L158.5096
1 UNISWAP(UNI) til TMT
m31.976
1 UNISWAP(UNI) til TND
د.ت26.58576
1 UNISWAP(UNI) til TTD
$61.85072
1 UNISWAP(UNI) til UGX
Sh32,049.088
1 UNISWAP(UNI) til XAF
Fr5,097.888
1 UNISWAP(UNI) til XCD
$24.6672
1 UNISWAP(UNI) til XOF
Fr5,097.888
1 UNISWAP(UNI) til XPF
Fr922.736
1 UNISWAP(UNI) til BWP
P121.69152
1 UNISWAP(UNI) til BZD
$18.36336
1 UNISWAP(UNI) til CVE
$856.77408
1 UNISWAP(UNI) til DJF
Fr1,617.072
1 UNISWAP(UNI) til DOP
$566.61472
1 UNISWAP(UNI) til DZD
د.ج1,183.84288
1 UNISWAP(UNI) til FJD
$20.556
1 UNISWAP(UNI) til GNF
Fr79,437.52
1 UNISWAP(UNI) til GTQ
Q69.98176
1 UNISWAP(UNI) til GYD
$1,912.07344
1 UNISWAP(UNI) til ISK
kr1,105.456

Folk spør også: Andre spørsmål om UNISWAP

Hvor mye er UNISWAP (UNI) verdt i dag?
Live UNI prisen i USD er 9.136 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNI til USD er $ 9.136. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UNISWAP?
Markedsverdien for UNI er $ 5.76B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNI?
Den sirkulerende forsyningen av UNI er 630.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNI ?
UNI oppnådde en ATH-pris på 44.9740635 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNI?
UNI så en ATL-pris på 0.418997551386 USD.
Hva er handelsvolumet til UNI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNI er $ 3.07M USD.
Vil UNI gå høyere i år?
UNI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

