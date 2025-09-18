Hva er UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UNISWAP (UNI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UNISWAP (UNI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UNISWAP.

UNISWAP (UNI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UNISWAP (UNI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UNISWAP (UNI)

UNI til lokale valutaer

UNISWAP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UNISWAP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om UNISWAP Hvor mye er UNISWAP (UNI) verdt i dag? Live UNI prisen i USD er 9.136 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende UNI-til-USD-pris? $ 9.136 . Sjekk ut Den nåværende prisen på UNI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for UNISWAP? Markedsverdien for UNI er $ 5.76B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av UNI? Den sirkulerende forsyningen av UNI er 630.33M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNI ? UNI oppnådde en ATH-pris på 44.9740635 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på UNI? UNI så en ATL-pris på 0.418997551386 USD . Hva er handelsvolumet til UNI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNI er $ 3.07M USD . Vil UNI gå høyere i år? UNI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNI prisprognosen for en mer grundig analyse.

UNISWAP (UNI) Viktige bransjeoppdateringer

