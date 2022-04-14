UBXS Token (UBXS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i UBXS Token (UBXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
UBXS Token (UBXS) Informasjon

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

https://bixos.io/
https://docs.bixos.io/
https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances

UBXS Token (UBXS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UBXS Token (UBXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 417.23K
$ 417.23K
Total forsyning:
$ 85.00M
$ 85.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 57.16M
$ 57.16M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 620.50K
$ 620.50K
All-time high:
$ 0.65467
$ 0.65467
All-Time Low:
$ 0.006940215290690041
$ 0.006940215290690041
Nåværende pris:
$ 0.0073
$ 0.0073

UBXS Token (UBXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak UBXS Token (UBXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet UBXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange UBXS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår UBXSs tokenomics, kan du utforske UBXS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UBXS

Interessert i å legge til UBXS Token (UBXS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UBXS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

UBXS Token (UBXS) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til UBXS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

UBXS prisforutsigelse

Vil du vite hvor UBXS kan være på vei? Vår UBXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.