UBXS Token (UBXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UBXS Token (UBXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UBXS Token (UBXS) Informasjon UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Offisiell nettside: https://bixos.io/ Teknisk dokument: https://docs.bixos.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Kjøp UBXS nå!

UBXS Token (UBXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UBXS Token (UBXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 417.23K $ 417.23K $ 417.23K Total forsyning: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Sirkulerende forsyning: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 620.50K $ 620.50K $ 620.50K All-time high: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 All-Time Low: $ 0.006940215290690041 $ 0.006940215290690041 $ 0.006940215290690041 Nåværende pris: $ 0.0073 $ 0.0073 $ 0.0073 Lær mer om UBXS Token (UBXS) pris

UBXS Token (UBXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UBXS Token (UBXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UBXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UBXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UBXSs tokenomics, kan du utforske UBXS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UBXS Interessert i å legge til UBXS Token (UBXS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UBXS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UBXS på MEXC nå!

UBXS Token (UBXS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UBXS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UBXS nå!

UBXS prisforutsigelse Vil du vite hvor UBXS kan være på vei? Vår UBXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UBXS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!