Hva er UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token (UBXS) tokenomics

Hvordan kjøpe UBXS Token (UBXS)

UBXS Token Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om UBXS Token Hvor mye er UBXS Token (UBXS) verdt i dag? Live UBXS prisen i USD er 0.01141 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende UBXS-til-USD-pris? $ 0.01141 . Sjekk ut Den nåværende prisen på UBXS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for UBXS Token? Markedsverdien for UBXS er $ 652.14K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av UBXS? Den sirkulerende forsyningen av UBXS er 57.16M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUBXS ? UBXS oppnådde en ATH-pris på 0.6548858415756186 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på UBXS? UBXS så en ATL-pris på 0.009392121359881727 USD . Hva er handelsvolumet til UBXS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UBXS er $ 9.02K USD . Vil UBXS gå høyere i år? UBXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UBXS prisprognosen for en mer grundig analyse.

