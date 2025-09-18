Dagens UBXS Token livepris er 0.01141 USD. Spor prisoppdateringer for UBXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UBXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UBXS Token livepris er 0.01141 USD. Spor prisoppdateringer for UBXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UBXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UBXS Token Logo

UBXS Token Pris(UBXS)

1 UBXS til USD livepris:

$0.01141
$0.01141$0.01141
+3.35%1D
USD
UBXS Token (UBXS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:18:28 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0105
$ 0.0105$ 0.0105
24 timer lav
$ 0.01241
$ 0.01241$ 0.01241
24 timer høy

$ 0.0105
$ 0.0105$ 0.0105

$ 0.01241
$ 0.01241$ 0.01241

$ 0.6548858415756186
$ 0.6548858415756186$ 0.6548858415756186

$ 0.009392121359881727
$ 0.009392121359881727$ 0.009392121359881727

-0.79%

+3.35%

-6.86%

-6.86%

UBXS Token (UBXS) sanntidsprisen er $ 0.01141. I løpet av de siste 24 timene har UBXS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0105 og et toppnivå på $ 0.01241, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UBXS er $ 0.6548858415756186, mens den rekordlave prisen er $ 0.009392121359881727.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UBXS endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, +3.35% over 24 timer og -6.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UBXS Token (UBXS) Markedsinformasjon

No.2405

$ 652.14K
$ 652.14K$ 652.14K

$ 9.02K
$ 9.02K$ 9.02K

$ 969.85K
$ 969.85K$ 969.85K

57.16M
57.16M 57.16M

84,999,999
84,999,999 84,999,999

BSC

Nåværende markedsverdi på UBXS Token er $ 652.14K, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.02K. Den sirkulerende forsyningen på UBXS er 57.16M, med en total tilgang på 84999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 969.85K.

UBXS Token (UBXS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UBXS Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0003698+3.35%
30 dager$ -0.00212-15.67%
60 dager$ -0.01275-52.78%
90 dager$ -0.00877-43.46%
UBXS Token Prisendring i dag

I dag registrerte UBXS en endring på $ +0.0003698 (+3.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UBXS Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00212 (-15.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UBXS Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UBXS en endring på $ -0.01275 (-52.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UBXS Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00877-43.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UBXS Token (UBXS)?

Sjekk ut UBXS Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UBXS Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UBXS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UBXS Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UBXS Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UBXS Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UBXS Token (UBXS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UBXS Token (UBXS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UBXS Token.

Sjekk UBXS Tokenprisprognosen nå!

UBXS Token (UBXS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UBXS Token (UBXS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UBXS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UBXS Token (UBXS)

Leter du etter hvordan du kjøperUBXS Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UBXS Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UBXS til lokale valutaer

1 UBXS Token(UBXS) til VND
300.25415
1 UBXS Token(UBXS) til AUD
A$0.0172291
1 UBXS Token(UBXS) til GBP
0.0084434
1 UBXS Token(UBXS) til EUR
0.0096985
1 UBXS Token(UBXS) til USD
$0.01141
1 UBXS Token(UBXS) til MYR
RM0.047922
1 UBXS Token(UBXS) til TRY
0.4721458
1 UBXS Token(UBXS) til JPY
¥1.67727
1 UBXS Token(UBXS) til ARS
ARS$16.8288372
1 UBXS Token(UBXS) til RUB
0.952735
1 UBXS Token(UBXS) til INR
1.0048787
1 UBXS Token(UBXS) til IDR
Rp190.1665906
1 UBXS Token(UBXS) til KRW
15.9356624
1 UBXS Token(UBXS) til PHP
0.6508264
1 UBXS Token(UBXS) til EGP
￡E.0.5496197
1 UBXS Token(UBXS) til BRL
R$0.0607012
1 UBXS Token(UBXS) til CAD
C$0.0156317
1 UBXS Token(UBXS) til BDT
1.3890534
1 UBXS Token(UBXS) til NGN
17.0552116
1 UBXS Token(UBXS) til COP
$44.2247036
1 UBXS Token(UBXS) til ZAR
R.0.1976212
1 UBXS Token(UBXS) til UAH
0.4714612
1 UBXS Token(UBXS) til TZS
T.Sh.28.2424884
1 UBXS Token(UBXS) til VES
Bs1.85983
1 UBXS Token(UBXS) til CLP
$10.89655
1 UBXS Token(UBXS) til PKR
Rs3.2386144
1 UBXS Token(UBXS) til KZT
6.1774881
1 UBXS Token(UBXS) til THB
฿0.3629521
1 UBXS Token(UBXS) til TWD
NT$0.3449243
1 UBXS Token(UBXS) til AED
د.إ0.0418747
1 UBXS Token(UBXS) til CHF
Fr0.0090139
1 UBXS Token(UBXS) til HKD
HK$0.0886557
1 UBXS Token(UBXS) til AMD
֏4.366607
1 UBXS Token(UBXS) til MAD
.د.م0.1029182
1 UBXS Token(UBXS) til MXN
$0.2097158
1 UBXS Token(UBXS) til SAR
ريال0.0427875
1 UBXS Token(UBXS) til ETB
Br1.6381337
1 UBXS Token(UBXS) til KES
KSh1.4739438
1 UBXS Token(UBXS) til JOD
د.أ0.00808969
1 UBXS Token(UBXS) til PLN
0.0413042
1 UBXS Token(UBXS) til RON
лв0.0491771
1 UBXS Token(UBXS) til SEK
kr0.1073681
1 UBXS Token(UBXS) til BGN
лв0.0189406
1 UBXS Token(UBXS) til HUF
Ft3.7918853
1 UBXS Token(UBXS) til CZK
0.2358447
1 UBXS Token(UBXS) til KWD
د.ك0.00348005
1 UBXS Token(UBXS) til ILS
0.0379953
1 UBXS Token(UBXS) til BOB
Bs0.0788431
1 UBXS Token(UBXS) til AZN
0.019397
1 UBXS Token(UBXS) til TJS
SM0.1067976
1 UBXS Token(UBXS) til GEL
0.030807
1 UBXS Token(UBXS) til AOA
Kz10.4010137
1 UBXS Token(UBXS) til BHD
.د.ب0.00430157
1 UBXS Token(UBXS) til BMD
$0.01141
1 UBXS Token(UBXS) til DKK
kr0.0724535
1 UBXS Token(UBXS) til HNL
L0.2990561
1 UBXS Token(UBXS) til MUR
0.5173294
1 UBXS Token(UBXS) til NAD
$0.1979635
1 UBXS Token(UBXS) til NOK
kr0.1134154
1 UBXS Token(UBXS) til NZD
$0.019397
1 UBXS Token(UBXS) til PAB
B/.0.01141
1 UBXS Token(UBXS) til PGK
K0.0476938
1 UBXS Token(UBXS) til QAR
ر.ق0.0414183
1 UBXS Token(UBXS) til RSD
дин.1.1376911
1 UBXS Token(UBXS) til UZS
soʻm140.8640947
1 UBXS Token(UBXS) til ALL
L0.9408686
1 UBXS Token(UBXS) til ANG
ƒ0.0204239
1 UBXS Token(UBXS) til AWG
ƒ0.020538
1 UBXS Token(UBXS) til BBD
$0.02282
1 UBXS Token(UBXS) til BAM
KM0.0189406
1 UBXS Token(UBXS) til BIF
Fr34.05885
1 UBXS Token(UBXS) til BND
$0.0146048
1 UBXS Token(UBXS) til BSD
$0.01141
1 UBXS Token(UBXS) til JMD
$1.8302781
1 UBXS Token(UBXS) til KHR
45.8232446
1 UBXS Token(UBXS) til KMF
Fr4.76938
1 UBXS Token(UBXS) til LAK
248.0434733
1 UBXS Token(UBXS) til LKR
Rs3.4512968
1 UBXS Token(UBXS) til MDL
L0.188265
1 UBXS Token(UBXS) til MGA
Ar50.4866257
1 UBXS Token(UBXS) til MOP
P0.0913941
1 UBXS Token(UBXS) til MVR
0.174573
1 UBXS Token(UBXS) til MWK
MK19.8090151
1 UBXS Token(UBXS) til MZN
MT0.729099
1 UBXS Token(UBXS) til NPR
Rs1.6078972
1 UBXS Token(UBXS) til PYG
81.49022
1 UBXS Token(UBXS) til RWF
Fr16.53309
1 UBXS Token(UBXS) til SBD
$0.093562
1 UBXS Token(UBXS) til SCR
0.1635053
1 UBXS Token(UBXS) til SRD
$0.4346069
1 UBXS Token(UBXS) til SVC
$0.0998375
1 UBXS Token(UBXS) til SZL
L0.1979635
1 UBXS Token(UBXS) til TMT
m0.039935
1 UBXS Token(UBXS) til TND
د.ت0.0332031
1 UBXS Token(UBXS) til TTD
$0.0772457
1 UBXS Token(UBXS) til UGX
Sh40.02628
1 UBXS Token(UBXS) til XAF
Fr6.36678
1 UBXS Token(UBXS) til XCD
$0.030807
1 UBXS Token(UBXS) til XOF
Fr6.36678
1 UBXS Token(UBXS) til XPF
Fr1.15241
1 UBXS Token(UBXS) til BWP
P0.1519812
1 UBXS Token(UBXS) til BZD
$0.0229341
1 UBXS Token(UBXS) til CVE
$1.0700298
1 UBXS Token(UBXS) til DJF
Fr2.01957
1 UBXS Token(UBXS) til DOP
$0.7076482
1 UBXS Token(UBXS) til DZD
د.ج1.4781655
1 UBXS Token(UBXS) til FJD
$0.0256725
1 UBXS Token(UBXS) til GNF
Fr99.20995
1 UBXS Token(UBXS) til GTQ
Q0.0874006
1 UBXS Token(UBXS) til GYD
$2.3879989
1 UBXS Token(UBXS) til ISK
kr1.38061

UBXS Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UBXS Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UBXS Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UBXS Token

Hvor mye er UBXS Token (UBXS) verdt i dag?
Live UBXS prisen i USD er 0.01141 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UBXS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UBXS til USD er $ 0.01141. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UBXS Token?
Markedsverdien for UBXS er $ 652.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UBXS?
Den sirkulerende forsyningen av UBXS er 57.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUBXS ?
UBXS oppnådde en ATH-pris på 0.6548858415756186 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UBXS?
UBXS så en ATL-pris på 0.009392121359881727 USD.
Hva er handelsvolumet til UBXS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UBXS er $ 9.02K USD.
Vil UBXS gå høyere i år?
UBXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UBXS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:18:28 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

UBXS-til-USD-kalkulator

Beløp

UBXS
UBXS
USD
USD

1 UBXS = 0.01141 USD

Handle UBXS

UBXSUSDT
$0.01141
$0.01141$0.01141
+1.15%

