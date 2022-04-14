U2U Network (U2U) tokenomics Oppdag viktig innsikt i U2U Network (U2U), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

U2U Network (U2U) Informasjon U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Offisiell nettside: https://u2u.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Blokkutforsker: https://u2uscan.xyz/ Kjøp U2U nå!

U2U Network (U2U) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for U2U Network (U2U), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.42M $ 9.42M $ 9.42M Total forsyning: $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B Sirkulerende forsyning: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.71M $ 61.71M $ 61.71M All-time high: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 All-Time Low: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 Nåværende pris: $ 0.006171 $ 0.006171 $ 0.006171 Lær mer om U2U Network (U2U) pris

U2U Network (U2U) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak U2U Network (U2U) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet U2U tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange U2U tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår U2Us tokenomics, kan du utforske U2U tokenets livepris!

U2U Network (U2U) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til U2U hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for U2U nå!

