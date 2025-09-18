Dagens U2U Network livepris er 0.006278 USD. Spor prisoppdateringer for U2U til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk U2U pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens U2U Network livepris er 0.006278 USD. Spor prisoppdateringer for U2U til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk U2U pristrenden enkelt hos MEXC nå.

U2U Network (U2U) Live prisdiagram
U2U Network (U2U) Prisinformasjon (USD)

U2U Network (U2U) sanntidsprisen er $ 0.006278. I løpet av de siste 24 timene har U2U blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006104 og et toppnivå på $ 0.006385, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til U2U er $ 0.022144091827992506, mens den rekordlave prisen er $ 0.003663940949886323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har U2U endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og -5.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

U2U Network (U2U) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på U2U Network er $ 9.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 112.73K. Den sirkulerende forsyningen på U2U er 1.53B, med en total tilgang på 9150000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.78M.

U2U Network (U2U) Prishistorikk USD

Spor prisendringene U2U Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003281-0.52%
30 dager$ -0.000583-8.50%
60 dager$ -0.000684-9.83%
90 dager$ -0.000857-12.02%
U2U Network Prisendring i dag

I dag registrerte U2U en endring på $ -0.00003281 (-0.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

U2U Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000583 (-8.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

U2U Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så U2U en endring på $ -0.000684 (-9.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

U2U Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000857-12.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for U2U Network (U2U)?

Sjekk ut U2U Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere U2U Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk U2U Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om U2U Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din U2U Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

U2U Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil U2U Network (U2U) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine U2U Network (U2U) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for U2U Network.

Sjekk U2U Networkprisprognosen nå!

U2U Network (U2U) tokenomics

Å forstå tokenomics bak U2U Network (U2U) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om U2U tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe U2U Network (U2U)

Leter du etter hvordan du kjøperU2U Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe U2U Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

U2U til lokale valutaer

U2U Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av U2U Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell U2U Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om U2U Network

Hvor mye er U2U Network (U2U) verdt i dag?
Live U2U prisen i USD er 0.006278 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende U2U-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på U2U til USD er $ 0.006278. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for U2U Network?
Markedsverdien for U2U er $ 9.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av U2U?
Den sirkulerende forsyningen av U2U er 1.53B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forU2U ?
U2U oppnådde en ATH-pris på 0.022144091827992506 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på U2U?
U2U så en ATL-pris på 0.003663940949886323 USD.
Hva er handelsvolumet til U2U?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for U2U er $ 112.73K USD.
Vil U2U gå høyere i år?
U2U kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut U2U prisprognosen for en mer grundig analyse.
U2U Network (U2U) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

