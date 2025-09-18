Hva er U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil U2U Network (U2U) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine U2U Network (U2U) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for U2U Network.

Sjekk U2U Networkprisprognosen nå!

U2U Network (U2U) tokenomics

Å forstå tokenomics bak U2U Network (U2U) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om U2U tokenets omfattende tokenomics nå!

U2U Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av U2U Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om U2U Network Hvor mye er U2U Network (U2U) verdt i dag? Live U2U prisen i USD er 0.006278 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende U2U-til-USD-pris? $ 0.006278 . Sjekk ut Den nåværende prisen på U2U til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for U2U Network? Markedsverdien for U2U er $ 9.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av U2U? Den sirkulerende forsyningen av U2U er 1.53B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forU2U ? U2U oppnådde en ATH-pris på 0.022144091827992506 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på U2U? U2U så en ATL-pris på 0.003663940949886323 USD . Hva er handelsvolumet til U2U? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for U2U er $ 112.73K USD . Vil U2U gå høyere i år? U2U kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut U2U prisprognosen for en mer grundig analyse.

U2U Network (U2U) Viktige bransjeoppdateringer

