Tutorial (TUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tutorial (TUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tutorial (TUT) Informasjon 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. Offisiell nettside: https://www.tutorialtoken.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Kjøp TUT nå!

Tutorial (TUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tutorial (TUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.26M $ 69.26M $ 69.26M Total forsyning: $ 837.83M $ 837.83M $ 837.83M Sirkulerende forsyning: $ 837.83M $ 837.83M $ 837.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.66M $ 82.66M $ 82.66M All-time high: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 All-Time Low: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Nåværende pris: $ 0.082661 $ 0.082661 $ 0.082661 Lær mer om Tutorial (TUT) pris

Tutorial (TUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tutorial (TUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUTs tokenomics, kan du utforske TUT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TUT Interessert i å legge til Tutorial (TUT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TUT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TUT på MEXC nå!

Tutorial (TUT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TUT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TUT nå!

TUT prisforutsigelse Vil du vite hvor TUT kan være på vei? Vår TUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TUT tokenets prisforutsigelse nå!

