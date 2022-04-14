TUBES (TUBES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TUBES (TUBES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TUBES (TUBES) Informasjon The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols. Offisiell nettside: https://www.protocol.tube/main/index Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e Kjøp TUBES nå!

TUBES (TUBES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TUBES (TUBES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 39.00M $ 39.00M $ 39.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0.09029889002106577 $ 0.09029889002106577 $ 0.09029889002106577 Nåværende pris: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Lær mer om TUBES (TUBES) pris

TUBES (TUBES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TUBES (TUBES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUBES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUBES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUBESs tokenomics, kan du utforske TUBES tokenets livepris!

TUBES (TUBES) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TUBES hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TUBES nå!

TUBES prisforutsigelse Vil du vite hvor TUBES kan være på vei? Vår TUBES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TUBES tokenets prisforutsigelse nå!

