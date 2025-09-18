Hva er TUBES (TUBES)

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES Prisforutsigelse (USD)

TUBES (TUBES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TUBES (TUBES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TUBES tokenets omfattende tokenomics nå!

TUBES Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TUBES, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

