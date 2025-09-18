Dagens TUBES livepris er 0.0771 USD. Spor prisoppdateringer for TUBES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TUBES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TUBES livepris er 0.0771 USD. Spor prisoppdateringer for TUBES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TUBES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 TUBES til USD livepris:

TUBES (TUBES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:18:20 (UTC+8)

TUBES (TUBES) Prisinformasjon (USD)

+112.39%

TUBES (TUBES) sanntidsprisen er $ 0.0771. I løpet av de siste 24 timene har TUBES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.077 og et toppnivå på $ 0.0835, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TUBES er $ 3.5120072983704493, mens den rekordlave prisen er $ 0.09029889002106577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TUBES endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +112.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TUBES (TUBES) Markedsinformasjon

No.8020

Nåværende markedsverdi på TUBES er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 742.53. Den sirkulerende forsyningen på TUBES er 0.00, med en total tilgang på 39000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.01M.

TUBES (TUBES) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TUBES for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.1213-61.14%
60 dager$ -0.0148-16.11%
90 dager$ -0.0973-55.80%
TUBES Prisendring i dag

I dag registrerte TUBES en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TUBES 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1213 (-61.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TUBES 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TUBES en endring på $ -0.0148 (-16.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TUBES 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0973-55.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TUBES (TUBES)?

Sjekk ut TUBES Prishistorikk-siden nå.

Hva er TUBES (TUBES)

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TUBES investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TUBES Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TUBES på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TUBES kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TUBES Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TUBES (TUBES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TUBES (TUBES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TUBES.

Sjekk TUBESprisprognosen nå!

TUBES (TUBES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TUBES (TUBES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TUBES tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TUBES (TUBES)

Leter du etter hvordan du kjøperTUBES? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TUBES på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TUBES til lokale valutaer

1 TUBES(TUBES) til VND
2,028.8865
1 TUBES(TUBES) til AUD
A$0.116421
1 TUBES(TUBES) til GBP
0.057054
1 TUBES(TUBES) til EUR
0.065535
1 TUBES(TUBES) til USD
$0.0771
1 TUBES(TUBES) til MYR
RM0.32382
1 TUBES(TUBES) til TRY
3.190398
1 TUBES(TUBES) til JPY
¥11.3337
1 TUBES(TUBES) til ARS
ARS$113.716332
1 TUBES(TUBES) til RUB
6.43785
1 TUBES(TUBES) til INR
6.790197
1 TUBES(TUBES) til IDR
Rp1,284.999486
1 TUBES(TUBES) til KRW
107.680944
1 TUBES(TUBES) til PHP
4.397784
1 TUBES(TUBES) til EGP
￡E.3.713907
1 TUBES(TUBES) til BRL
R$0.410172
1 TUBES(TUBES) til CAD
C$0.105627
1 TUBES(TUBES) til BDT
9.386154
1 TUBES(TUBES) til NGN
115.245996
1 TUBES(TUBES) til COP
$298.836516
1 TUBES(TUBES) til ZAR
R.1.335372
1 TUBES(TUBES) til UAH
3.185772
1 TUBES(TUBES) til TZS
T.Sh.190.841004
1 TUBES(TUBES) til VES
Bs12.5673
1 TUBES(TUBES) til CLP
$73.6305
1 TUBES(TUBES) til PKR
Rs21.884064
1 TUBES(TUBES) til KZT
41.742711
1 TUBES(TUBES) til THB
฿2.452551
1 TUBES(TUBES) til TWD
NT$2.330733
1 TUBES(TUBES) til AED
د.إ0.282957
1 TUBES(TUBES) til CHF
Fr0.060909
1 TUBES(TUBES) til HKD
HK$0.599067
1 TUBES(TUBES) til AMD
֏29.50617
1 TUBES(TUBES) til MAD
.د.م0.695442
1 TUBES(TUBES) til MXN
$1.417098
1 TUBES(TUBES) til SAR
ريال0.289125
1 TUBES(TUBES) til ETB
Br11.069247
1 TUBES(TUBES) til KES
KSh9.959778
1 TUBES(TUBES) til JOD
د.أ0.0546639
1 TUBES(TUBES) til PLN
0.279102
1 TUBES(TUBES) til RON
лв0.332301
1 TUBES(TUBES) til SEK
kr0.725511
1 TUBES(TUBES) til BGN
лв0.127986
1 TUBES(TUBES) til HUF
Ft25.622643
1 TUBES(TUBES) til CZK
1.593657
1 TUBES(TUBES) til KWD
د.ك0.0235155
1 TUBES(TUBES) til ILS
0.256743
1 TUBES(TUBES) til BOB
Bs0.532761
1 TUBES(TUBES) til AZN
0.13107
1 TUBES(TUBES) til TJS
SM0.721656
1 TUBES(TUBES) til GEL
0.20817
1 TUBES(TUBES) til AOA
Kz70.282047
1 TUBES(TUBES) til BHD
.د.ب0.0290667
1 TUBES(TUBES) til BMD
$0.0771
1 TUBES(TUBES) til DKK
kr0.489585
1 TUBES(TUBES) til HNL
L2.020791
1 TUBES(TUBES) til MUR
3.495714
1 TUBES(TUBES) til NAD
$1.337685
1 TUBES(TUBES) til NOK
kr0.766374
1 TUBES(TUBES) til NZD
$0.13107
1 TUBES(TUBES) til PAB
B/.0.0771
1 TUBES(TUBES) til PGK
K0.322278
1 TUBES(TUBES) til QAR
ر.ق0.279873
1 TUBES(TUBES) til RSD
дин.7.687641
1 TUBES(TUBES) til UZS
soʻm951.851157
1 TUBES(TUBES) til ALL
L6.357666
1 TUBES(TUBES) til ANG
ƒ0.138009
1 TUBES(TUBES) til AWG
ƒ0.13878
1 TUBES(TUBES) til BBD
$0.1542
1 TUBES(TUBES) til BAM
KM0.127986
1 TUBES(TUBES) til BIF
Fr230.1435
1 TUBES(TUBES) til BND
$0.098688
1 TUBES(TUBES) til BSD
$0.0771
1 TUBES(TUBES) til JMD
$12.367611
1 TUBES(TUBES) til KHR
309.638226
1 TUBES(TUBES) til KMF
Fr32.2278
1 TUBES(TUBES) til LAK
1,676.086923
1 TUBES(TUBES) til LKR
Rs23.321208
1 TUBES(TUBES) til MDL
L1.27215
1 TUBES(TUBES) til MGA
Ar341.149767
1 TUBES(TUBES) til MOP
P0.617571
1 TUBES(TUBES) til MVR
1.17963
1 TUBES(TUBES) til MWK
MK133.854081
1 TUBES(TUBES) til MZN
MT4.92669
1 TUBES(TUBES) til NPR
Rs10.864932
1 TUBES(TUBES) til PYG
550.6482
1 TUBES(TUBES) til RWF
Fr111.7179
1 TUBES(TUBES) til SBD
$0.63222
1 TUBES(TUBES) til SCR
1.104843
1 TUBES(TUBES) til SRD
$2.936739
1 TUBES(TUBES) til SVC
$0.674625
1 TUBES(TUBES) til SZL
L1.337685
1 TUBES(TUBES) til TMT
m0.26985
1 TUBES(TUBES) til TND
د.ت0.224361
1 TUBES(TUBES) til TTD
$0.521967
1 TUBES(TUBES) til UGX
Sh270.4668
1 TUBES(TUBES) til XAF
Fr43.0218
1 TUBES(TUBES) til XCD
$0.20817
1 TUBES(TUBES) til XOF
Fr43.0218
1 TUBES(TUBES) til XPF
Fr7.7871
1 TUBES(TUBES) til BWP
P1.026972
1 TUBES(TUBES) til BZD
$0.154971
1 TUBES(TUBES) til CVE
$7.230438
1 TUBES(TUBES) til DJF
Fr13.6467
1 TUBES(TUBES) til DOP
$4.781742
1 TUBES(TUBES) til DZD
د.ج9.988305
1 TUBES(TUBES) til FJD
$0.173475
1 TUBES(TUBES) til GNF
Fr670.3845
1 TUBES(TUBES) til GTQ
Q0.590586
1 TUBES(TUBES) til GYD
$16.136259
1 TUBES(TUBES) til ISK
kr9.3291

TUBES Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TUBES, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TUBES nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TUBES

Hvor mye er TUBES (TUBES) verdt i dag?
Live TUBES prisen i USD er 0.0771 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TUBES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TUBES til USD er $ 0.0771. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TUBES?
Markedsverdien for TUBES er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TUBES?
Den sirkulerende forsyningen av TUBES er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTUBES ?
TUBES oppnådde en ATH-pris på 3.5120072983704493 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TUBES?
TUBES så en ATL-pris på 0.09029889002106577 USD.
Hva er handelsvolumet til TUBES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TUBES er $ 742.53 USD.
Vil TUBES gå høyere i år?
TUBES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TUBES prisprognosen for en mer grundig analyse.
TUBES (TUBES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

