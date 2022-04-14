Tradetomato (TTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tradetomato (TTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tradetomato (TTM) Informasjon Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Offisiell nettside: https://www.tradetomato.com/ Teknisk dokument: https://documentation.tradetomato.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Kjøp TTM nå!

Tradetomato (TTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tradetomato (TTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 253.93K $ 253.93K $ 253.93K Total forsyning: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M Sirkulerende forsyning: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M All-time high: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 All-Time Low: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Nåværende pris: $ 0.003149 $ 0.003149 $ 0.003149 Lær mer om Tradetomato (TTM) pris

Tradetomato (TTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tradetomato (TTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TTMs tokenomics, kan du utforske TTM tokenets livepris!

