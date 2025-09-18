Dagens Truth Network livepris er 0.0006899 USD. Spor prisoppdateringer for TRUU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Truth Network livepris er 0.0006899 USD. Spor prisoppdateringer for TRUU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Truth Network Pris(TRUU)

1 TRUU til USD livepris:

+0.26%1D
USD
Truth Network (TRUU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:01:49 (UTC+8)

Truth Network (TRUU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.27%

+0.26%

+2.49%

+2.49%

Truth Network (TRUU) sanntidsprisen er $ 0.0006899. I løpet av de siste 24 timene har TRUU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000616 og et toppnivå på $ 0.0007125, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUU er $ 0.004114185690751992, mens den rekordlave prisen er $ 0.000458630071505494.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUU endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.26% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Truth Network (TRUU) Markedsinformasjon

No.1257

12.14%

ETH

Nåværende markedsverdi på Truth Network er $ 8.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 96.39K. Den sirkulerende forsyningen på TRUU er 12.15B, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.99M.

Truth Network (TRUU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Truth Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000001788+0.26%
30 dager$ -0.0001201-14.83%
60 dager$ -0.0001141-14.20%
90 dager$ -0.0015611-69.36%
Truth Network Prisendring i dag

I dag registrerte TRUU en endring på $ +0.000001788 (+0.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Truth Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001201 (-14.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Truth Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRUU en endring på $ -0.0001141 (-14.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Truth Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0015611-69.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Truth Network (TRUU)?

Sjekk ut Truth Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Truth Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRUU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Truth Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Truth Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Truth Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Truth Network (TRUU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Truth Network (TRUU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Truth Network.

Sjekk Truth Networkprisprognosen nå!

Truth Network (TRUU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Truth Network (TRUU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRUU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Truth Network (TRUU)

Leter du etter hvordan du kjøperTruth Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Truth Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRUU til lokale valutaer

Truth Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Truth Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Truth Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Truth Network

Hvor mye er Truth Network (TRUU) verdt i dag?
Live TRUU prisen i USD er 0.0006899 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRUU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRUU til USD er $ 0.0006899. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Truth Network?
Markedsverdien for TRUU er $ 8.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRUU?
Den sirkulerende forsyningen av TRUU er 12.15B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRUU ?
TRUU oppnådde en ATH-pris på 0.004114185690751992 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRUU?
TRUU så en ATL-pris på 0.000458630071505494 USD.
Hva er handelsvolumet til TRUU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRUU er $ 96.39K USD.
Vil TRUU gå høyere i år?
TRUU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRUU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:01:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

