Truth Network (TRUU) Informasjon $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Offisiell nettside: https://truth-network.io/ Teknisk dokument: https://truth-network.io/documentation/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Kjøp TRUU nå!

Truth Network (TRUU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Truth Network (TRUU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.34M $ 68.34M $ 68.34M All-time high: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 All-Time Low: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 Nåværende pris: $ 0.0006834 $ 0.0006834 $ 0.0006834 Lær mer om Truth Network (TRUU) pris

Truth Network (TRUU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Truth Network (TRUU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUUs tokenomics, kan du utforske TRUU tokenets livepris!

