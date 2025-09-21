Truth Network (TRUU)-prisforutsigelse (USD)

Få Truth Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TRUU vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp TRUU

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Truth Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0006897 $0.0006897 $0.0006897 -2.22% USD Faktisk Prediksjon Truth Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Truth Network (TRUU) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Truth Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000689 i 2025. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Truth Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000724 i 2026. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUU for 2027 $ 0.000760 med en 10.25% vekstrate. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUU for 2028 $ 0.000798 med en 15.76% vekstrate. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUU for 2029 $ 0.000838 med en 21.55% vekstrate. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRUU for 2030 $ 0.000880 med en 27.63% vekstrate. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Truth Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001433. Truth Network (TRUU) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Truth Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002335. År Pris Vekst 2025 $ 0.000689 0.00%

2026 $ 0.000724 5.00%

2027 $ 0.000760 10.25%

2028 $ 0.000798 15.76%

2029 $ 0.000838 21.55%

2030 $ 0.000880 27.63%

2031 $ 0.000924 34.01%

2032 $ 0.000970 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001019 47.75%

2034 $ 0.001069 55.13%

2035 $ 0.001123 62.89%

2036 $ 0.001179 71.03%

2037 $ 0.001238 79.59%

2038 $ 0.001300 88.56%

2039 $ 0.001365 97.99%

2040 $ 0.001433 107.89% Vis mer Kortsiktig Truth Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000689 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000689 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000690 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000692 0.41% Truth Network (TRUU) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TRUU September 21, 2025(I dag) er $0.000689 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Truth Network (TRUU) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TRUU, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000689 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Truth Network (TRUU) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TRUU, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000690 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Truth Network (TRUU) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TRUU $0.000692 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Truth Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0006897$ 0.0006897 $ 0.0006897 Prisendring (24 t) -2.22% Markedsverdi $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M Opplagsforsyning 12.15B 12.15B 12.15B Volum (24 timer) $ 107.35K$ 107.35K $ 107.35K Volum (24 timer) -- Den siste TRUU-prisen er $ 0.0006897. Den har en 24-timers endring på -2.22%, med et 24-timers handelsvolum på $ 107.35K. Videre har TRUU en sirkulerende forsyning på 12.15B og total markedsverdi på $ 8.38M. Se TRUU livepris

Hvordan kjøpe Truth Network (TRUU) Prøver du å kjøpe TRUU? Du kan nå kjøpe TRUU via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Truth Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper TRUU nå

Truth Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Truth Network direktepris, er gjeldende pris for Truth Network 0.000689USD. Den sirkulerende forsyningen av Truth Network(TRUU) er 0.00 TRUU , som gir den en markedsverdi på $8.38M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000008 $ 0.000727 $ 0.000666

7 dager 0.03% $ 0.000018 $ 0.000749 $ 0.000615

30 dager -0.09% $ -0.000075 $ 0.00089 $ 0.000562 24-timers ytelse De siste 24 timene har Truth Network vist en prisbevegelse på $0.000008 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Truth Network handlet på en topp på $0.000749 og en bunn på $0.000615 . Det så en prisendring på 0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til TRUU for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Truth Network opplevd en -0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000075 av dens verdi. Dette indikerer at TRUU kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Truth Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TRUU prishistorikk

Hvordan fungerer Truth Network (TRUU) prisforutsigelsesmodul? Truth Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TRUU basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Truth Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TRUU, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Truth Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TRUU. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TRUU for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Truth Network.

Hvorfor er TRUU-prisforutsigelse viktig?

TRUU-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TRUU nå? I følge dine forutsigelser vil TRUU oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TRUU neste måned? I følge Truth Network (TRUU)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TRUU-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TRUU koste i 2026? Prisen på 1 Truth Network (TRUU) i dag er $0.000689 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TRUU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TRUU i 2027? Truth Network (TRUU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TRUU innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TRUU i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Truth Network (TRUU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TRUU i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Truth Network (TRUU) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TRUU koste i 2030? Prisen på 1 Truth Network (TRUU) i dag er $0.000689 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TRUU øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TRUU i 2040? Truth Network (TRUU) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TRUU innen 2040. Registrer deg nå