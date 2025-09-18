Dagens OrdinalsBot livepris er 0.1039 USD. Spor prisoppdateringer for TRIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OrdinalsBot livepris er 0.1039 USD. Spor prisoppdateringer for TRIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OrdinalsBot Pris(TRIO)

$0.1025
-0.58%1D
OrdinalsBot (TRIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:45:15 (UTC+8)

OrdinalsBot (TRIO) Prisinformasjon (USD)

$ 0.1014
24 timer lav
24 timer høy

OrdinalsBot (TRIO) sanntidsprisen er $ 0.1039. I løpet av de siste 24 timene har TRIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1014 og et toppnivå på $ 0.1091, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRIO er $ 6.064342935810972, mens den rekordlave prisen er $ 0.0400970771690578.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRIO endret seg med +0.97% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OrdinalsBot (TRIO) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 78.55K
$ 2.18M
0.00
21,000,000
21,000,000
BRC20

Nåværende markedsverdi på OrdinalsBot er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.55K. Den sirkulerende forsyningen på TRIO er 0.00, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18M.

OrdinalsBot (TRIO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OrdinalsBot for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000598-0.58%
30 dager$ -0.0464-30.88%
60 dager$ -0.3941-79.14%
90 dager$ -0.5001-82.80%
OrdinalsBot Prisendring i dag

I dag registrerte TRIO en endring på $ -0.000598 (-0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OrdinalsBot 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0464 (-30.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OrdinalsBot 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRIO en endring på $ -0.3941 (-79.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OrdinalsBot 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.5001-82.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OrdinalsBot (TRIO)?

Sjekk ut OrdinalsBot Prishistorikk-siden nå.

Hva er OrdinalsBot (TRIO)

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

OrdinalsBot er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OrdinalsBot investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRIO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OrdinalsBot på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OrdinalsBot kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OrdinalsBot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OrdinalsBot (TRIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OrdinalsBot (TRIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OrdinalsBot.

Sjekk OrdinalsBotprisprognosen nå!

OrdinalsBot (TRIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OrdinalsBot (TRIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OrdinalsBot (TRIO)

Leter du etter hvordan du kjøperOrdinalsBot? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OrdinalsBot på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRIO til lokale valutaer

OrdinalsBot Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OrdinalsBot, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OrdinalsBot nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OrdinalsBot

Hvor mye er OrdinalsBot (TRIO) verdt i dag?
Live TRIO prisen i USD er 0.1039 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRIO til USD er $ 0.1039. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OrdinalsBot?
Markedsverdien for TRIO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRIO?
Den sirkulerende forsyningen av TRIO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRIO ?
TRIO oppnådde en ATH-pris på 6.064342935810972 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRIO?
TRIO så en ATL-pris på 0.0400970771690578 USD.
Hva er handelsvolumet til TRIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRIO er $ 78.55K USD.
Vil TRIO gå høyere i år?
TRIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:45:15 (UTC+8)

OrdinalsBot (TRIO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

