OrdinalsBot (TRIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OrdinalsBot (TRIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OrdinalsBot (TRIO) Informasjon OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records. Offisiell nettside: https://ordinalsbot.com/ Teknisk dokument: https://token.ordinalsbot.com/ Blokkutforsker: https://ordiscan.com/inscription/3411618 Kjøp TRIO nå!

OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OrdinalsBot (TRIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M All-time high: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 All-Time Low: $ 0.0400970771690578 $ 0.0400970771690578 $ 0.0400970771690578 Nåværende pris: $ 0.106 $ 0.106 $ 0.106 Lær mer om OrdinalsBot (TRIO) pris

OrdinalsBot (TRIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OrdinalsBot (TRIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRIOs tokenomics, kan du utforske TRIO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TRIO Interessert i å legge til OrdinalsBot (TRIO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TRIO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TRIO på MEXC nå!

OrdinalsBot (TRIO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TRIO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TRIO nå!

TRIO prisforutsigelse Vil du vite hvor TRIO kan være på vei? Vår TRIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRIO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!