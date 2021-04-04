Dagens TRIBE livepris er 0.5863 USD. Spor prisoppdateringer for TRIBE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRIBE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TRIBE livepris er 0.5863 USD. Spor prisoppdateringer for TRIBE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRIBE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TRIBE Pris(TRIBE)

TRIBE (TRIBE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:57 (UTC+8)

TRIBE (TRIBE) Prisinformasjon (USD)

TRIBE (TRIBE) sanntidsprisen er $ 0.5863. I løpet av de siste 24 timene har TRIBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5808 og et toppnivå på $ 0.6347, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRIBE er $ 2.49166441, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRIBE endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -5.75% over 24 timer og -4.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRIBE (TRIBE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på TRIBE er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.63K. Den sirkulerende forsyningen på TRIBE er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 586.30M.

TRIBE (TRIBE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TRIBE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.035787-5.75%
30 dager$ -0.0256-4.19%
60 dager$ +0.0612+11.65%
90 dager$ +0.1142+24.18%
TRIBE Prisendring i dag

I dag registrerte TRIBE en endring på $ -0.035787 (-5.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TRIBE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0256 (-4.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TRIBE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRIBE en endring på $ +0.0612 (+11.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TRIBE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1142+24.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TRIBE (TRIBE)?

Sjekk ut TRIBE Prishistorikk-siden nå.

Hva er TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TRIBE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRIBE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TRIBE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TRIBE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TRIBE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRIBE (TRIBE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRIBE (TRIBE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRIBE.

Sjekk TRIBEprisprognosen nå!

TRIBE (TRIBE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRIBE (TRIBE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRIBE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRIBE (TRIBE)

Leter du etter hvordan du kjøperTRIBE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TRIBE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRIBE til lokale valutaer

TRIBE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TRIBE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TRIBE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TRIBE

Hvor mye er TRIBE (TRIBE) verdt i dag?
Live TRIBE prisen i USD er 0.5863 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRIBE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRIBE til USD er $ 0.5863. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TRIBE?
Markedsverdien for TRIBE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRIBE?
Den sirkulerende forsyningen av TRIBE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRIBE ?
TRIBE oppnådde en ATH-pris på 2.49166441 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRIBE?
TRIBE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TRIBE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRIBE er $ 54.63K USD.
Vil TRIBE gå høyere i år?
TRIBE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRIBE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:57 (UTC+8)

TRIBE (TRIBE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

