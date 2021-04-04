Hva er TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRIBE (TRIBE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRIBE (TRIBE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRIBE.

TRIBE (TRIBE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRIBE (TRIBE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRIBE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRIBE (TRIBE)

Leter du etter hvordan du kjøperTRIBE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TRIBE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRIBE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TRIBE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TRIBE Hvor mye er TRIBE (TRIBE) verdt i dag? Live TRIBE prisen i USD er 0.5863 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er markedsverdien for TRIBE? Markedsverdien for TRIBE er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRIBE? Den sirkulerende forsyningen av TRIBE er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRIBE ? TRIBE oppnådde en ATH-pris på 2.49166441 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRIBE? TRIBE så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til TRIBE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRIBE er $ 54.63K USD .

TRIBE (TRIBE) Viktige bransjeoppdateringer

