TRIBE (TRIBE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRIBE (TRIBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

TRIBE (TRIBE) Informasjon The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol. Offisiell nettside: https://fei.money/ Teknisk dokument: https://fei.money/static/media/whitepaper.7d5e2986.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DPgNKZJAG2w1S6vfYHDBT62R4qrWWH5f45CnxtbQduZE Kjøp TRIBE nå!

TRIBE (TRIBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRIBE (TRIBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 635.40M $ 635.40M $ 635.40M All-time high: $ 2.4699 $ 2.4699 $ 2.4699 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.6354 $ 0.6354 $ 0.6354 Lær mer om TRIBE (TRIBE) pris

TRIBE (TRIBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRIBE (TRIBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRIBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRIBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRIBEs tokenomics, kan du utforske TRIBE tokenets livepris!

TRIBE (TRIBE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TRIBE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TRIBE nå!

TRIBE prisforutsigelse Vil du vite hvor TRIBE kan være på vei? Vår TRIBE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRIBE tokenets prisforutsigelse nå!

