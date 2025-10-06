Trading Payment pris i dag

Sanntids Trading Payment (TPTU) pris i dag er $ 0.07023, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende TPTU til USD konverteringssats er $ 0.07023 per TPTU.

Trading Payment rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TPTU. I løpet av de siste 24 timene TPTU har den blitt handlet mellom $ 0.07012(laveste) og $ 0.07041 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TPTU beveget seg -0.12% i løpet av den siste timen og -0.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 67.60K.

Trading Payment (TPTU) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 67.60K$ 67.60K $ 67.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 421.38K$ 421.38K $ 421.38K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Offentlig blokkjede SMART

Nåværende markedsverdi på Trading Payment er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 67.60K. Den sirkulerende forsyningen på TPTU er --, med en total tilgang på 6000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.38K.