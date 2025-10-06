TOWER Ecosystem pris i dag

Sanntids TOWER Ecosystem (TOWER) pris i dag er $ 0.0005759, med en 1.05% endring de siste 24 timene. Nåværende TOWER til USD konverteringssats er $ 0.0005759 per TOWER.

TOWER Ecosystem rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TOWER. I løpet av de siste 24 timene TOWER har den blitt handlet mellom $ 0.0005687(laveste) og $ 0.0005894 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TOWER beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -17.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.97K.

TOWER Ecosystem (TOWER) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.97K$ 58.97K $ 58.97K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på TOWER Ecosystem er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.97K. Den sirkulerende forsyningen på TOWER er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.76M.