Hva er Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Trac Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TNK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Trac Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Trac Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Trac Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trac Network (TNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trac Network (TNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trac Network.

Sjekk Trac Networkprisprognosen nå!

Trac Network (TNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trac Network (TNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Trac Network (TNK)

Leter du etter hvordan du kjøperTrac Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Trac Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TNK til lokale valutaer

Prøv konverting

Trac Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Trac Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Trac Network Hvor mye er Trac Network (TNK) verdt i dag? Live TNK prisen i USD er 0.3295 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TNK-til-USD-pris? $ 0.3295 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TNK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Trac Network? Markedsverdien for TNK er $ 6.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TNK? Den sirkulerende forsyningen av TNK er 21.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTNK ? TNK oppnådde en ATH-pris på 7.911982442698248 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TNK? TNK så en ATL-pris på 0.002123294088625495 USD . Hva er handelsvolumet til TNK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TNK er $ 70.49K USD . Vil TNK gå høyere i år? TNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TNK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Trac Network (TNK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?