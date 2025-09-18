Dagens Trac Network livepris er 0.3295 USD. Spor prisoppdateringer for TNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Trac Network livepris er 0.3295 USD. Spor prisoppdateringer for TNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Trac Network Logo

Trac Network Pris(TNK)

$0.3295
+10.05%1D
USD
Trac Network (TNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:49 (UTC+8)

Trac Network (TNK) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav
24 timer høy

+9.86%

+10.05%

-13.68%

-13.68%

Trac Network (TNK) sanntidsprisen er $ 0.3295. I løpet av de siste 24 timene har TNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.275 og et toppnivå på $ 0.3939, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TNK er $ 7.911982442698248, mens den rekordlave prisen er $ 0.002123294088625495.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TNK endret seg med +9.86% i løpet av den siste timen, +10.05% over 24 timer og -13.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trac Network (TNK) Markedsinformasjon

No.1374

100.00%

BRC20

Nåværende markedsverdi på Trac Network er $ 6.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 70.49K. Den sirkulerende forsyningen på TNK er 21.00M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.92M.

Trac Network (TNK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Trac Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.030091+10.05%
30 dager$ -0.2251-40.59%
60 dager$ -0.0466-12.40%
90 dager$ +0.0274+9.06%
Trac Network Prisendring i dag

I dag registrerte TNK en endring på $ +0.030091 (+10.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Trac Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.2251 (-40.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Trac Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TNK en endring på $ -0.0466 (-12.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Trac Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0274+9.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network Prisforutsigelse (USD)

TNK til lokale valutaer

Trac Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Trac Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Trac Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Trac Network

Hvor mye er Trac Network (TNK) verdt i dag?
Live TNK prisen i USD er 0.3295 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TNK til USD er $ 0.3295. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trac Network?
Markedsverdien for TNK er $ 6.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TNK?
Den sirkulerende forsyningen av TNK er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTNK ?
TNK oppnådde en ATH-pris på 7.911982442698248 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TNK?
TNK så en ATL-pris på 0.002123294088625495 USD.
Hva er handelsvolumet til TNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TNK er $ 70.49K USD.
Vil TNK gå høyere i år?
TNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse.

