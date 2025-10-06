iShares 20 Year ETF pris i dag

Sanntids iShares 20 Year ETF (TLTON) pris i dag er $ 90.52, med en 1.06% endring de siste 24 timene. Nåværende TLTON til USD konverteringssats er $ 90.52 per TLTON.

iShares 20 Year ETF rangerer for tiden som #774 etter markedsverdi på $ 18.00M, med en sirkulerende forsyning på 198.85K TLTON. I løpet av de siste 24 timene TLTON har den blitt handlet mellom $ 88.47(laveste) og $ 92 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 95.25413241837782, mens tidenes laveste notering var $ 84.5322239041991.

Kortsiktig har TLTON beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og -1.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 76.24K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Markedsinformasjon

Rangering No.774 Markedsverdi $ 18.00M Volum (24 timer) $ 76.24K Fullt utvannet markedsverdi $ 18.00M Opplagsforsyning 198.85K Total forsyning 198,853.27154016 Offentlig blokkjede ETH

