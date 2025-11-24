Basert på forutsigelsen din, kan IShares 20 Year ETF potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 90.04 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan IShares 20 Year ETF potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 94.5420 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLTON for 2027 $ 99.2691 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLTON for 2028 $ 104.2325 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLTON for 2029 $ 109.4441 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLTON for 2030 $ 114.9163 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på IShares 20 Year ETF potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 187.1866.

I 2050 kan prisen på IShares 20 Year ETF potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 304.9073.