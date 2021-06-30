Hva er IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IRON Titanium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TITAN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om IRON Titanium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IRON Titanium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IRON Titanium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IRON Titanium (TITAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IRON Titanium (TITAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IRON Titanium.

Sjekk IRON Titaniumprisprognosen nå!

IRON Titanium (TITAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IRON Titanium (TITAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TITAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IRON Titanium (TITAN)

Leter du etter hvordan du kjøperIRON Titanium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IRON Titanium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TITAN til lokale valutaer

Prøv konverting

IRON Titanium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IRON Titanium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om IRON Titanium Hvor mye er IRON Titanium (TITAN) verdt i dag? Live TITAN prisen i USD er 0.000000006587 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TITAN-til-USD-pris? $ 0.000000006587 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TITAN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for IRON Titanium? Markedsverdien for TITAN er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TITAN? Den sirkulerende forsyningen av TITAN er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTITAN ? TITAN oppnådde en ATH-pris på 52.45622973 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TITAN? TITAN så en ATL-pris på 0.000000004556478833 USD . Hva er handelsvolumet til TITAN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TITAN er $ 52.64K USD . Vil TITAN gå høyere i år? TITAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TITAN prisprognosen for en mer grundig analyse.

IRON Titanium (TITAN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?