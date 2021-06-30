Dagens IRON Titanium livepris er 0.000000006587 USD. Spor prisoppdateringer for TITAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TITAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IRON Titanium livepris er 0.000000006587 USD. Spor prisoppdateringer for TITAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TITAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

IRON Titanium Logo

IRON Titanium Pris(TITAN)

1 TITAN til USD livepris:

$0.000000006602
$0.000000006602$0.000000006602
-0.01%1D
USD
IRON Titanium (TITAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:19 (UTC+8)

IRON Titanium (TITAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000006491
$ 0.000000006491$ 0.000000006491
24 timer lav
$ 0.000000006622
$ 0.000000006622$ 0.000000006622
24 timer høy

$ 0.000000006491
$ 0.000000006491$ 0.000000006491

$ 0.000000006622
$ 0.000000006622$ 0.000000006622

$ 52.45622973
$ 52.45622973$ 52.45622973

$ 0.000000004556478833
$ 0.000000004556478833$ 0.000000004556478833

-0.25%

-0.01%

-10.60%

-10.60%

IRON Titanium (TITAN) sanntidsprisen er $ 0.000000006587. I løpet av de siste 24 timene har TITAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000006491 og et toppnivå på $ 0.000000006622, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TITAN er $ 52.45622973, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000004556478833.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TITAN endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -10.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IRON Titanium (TITAN) Markedsinformasjon

No.6676

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.64K
$ 52.64K$ 52.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

2021-06-30 00:00:00

MATIC

Nåværende markedsverdi på IRON Titanium er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.64K. Den sirkulerende forsyningen på TITAN er 0.00, med en total tilgang på 0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

IRON Titanium (TITAN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene IRON Titanium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000000066-0.01%
30 dager$ -0.000000000557-7.80%
60 dager$ -0.000000002351-26.31%
90 dager$ -0.000000000464-6.59%
IRON Titanium Prisendring i dag

I dag registrerte TITAN en endring på $ -0.00000000000066 (-0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

IRON Titanium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000000557 (-7.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

IRON Titanium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TITAN en endring på $ -0.000000002351 (-26.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

IRON Titanium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000000464-6.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for IRON Titanium (TITAN)?

Sjekk ut IRON Titanium Prishistorikk-siden nå.

Hva er IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IRON Titanium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TITAN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om IRON Titanium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IRON Titanium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IRON Titanium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IRON Titanium (TITAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IRON Titanium (TITAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IRON Titanium.

Sjekk IRON Titaniumprisprognosen nå!

IRON Titanium (TITAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IRON Titanium (TITAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TITAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IRON Titanium (TITAN)

Leter du etter hvordan du kjøperIRON Titanium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IRON Titanium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IRON Titanium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IRON Titanium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell IRON Titanium nettside
Blokker Explorer

Offisiell IRON Titanium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om IRON Titanium

Hvor mye er IRON Titanium (TITAN) verdt i dag?
Live TITAN prisen i USD er 0.000000006587 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TITAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TITAN til USD er $ 0.000000006587. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IRON Titanium?
Markedsverdien for TITAN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TITAN?
Den sirkulerende forsyningen av TITAN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTITAN ?
TITAN oppnådde en ATH-pris på 52.45622973 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TITAN?
TITAN så en ATL-pris på 0.000000004556478833 USD.
Hva er handelsvolumet til TITAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TITAN er $ 52.64K USD.
Vil TITAN gå høyere i år?
TITAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TITAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

