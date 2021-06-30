IRON Titanium (TITAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IRON Titanium (TITAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IRON Titanium (TITAN) Informasjon TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Offisiell nettside: https://www.titandao.finance/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A Kjøp TITAN nå!

IRON Titanium (TITAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IRON Titanium (TITAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 All-time high: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 All-Time Low: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 Nåværende pris: $ 0.000000006364 $ 0.000000006364 $ 0.000000006364 Lær mer om IRON Titanium (TITAN) pris

IRON Titanium (TITAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IRON Titanium (TITAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TITAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TITAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TITANs tokenomics, kan du utforske TITAN tokenets livepris!

IRON Titanium (TITAN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TITAN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TITAN nå!

TITAN prisforutsigelse Vil du vite hvor TITAN kan være på vei? Vår TITAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TITAN tokenets prisforutsigelse nå!

