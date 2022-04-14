THENA (THE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i THENA (THE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

THENA (THE) Informasjon The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Offisiell nettside: https://thena.fi/ Teknisk dokument: https://thena.gitbook.io/thena/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Kjøp THE nå!

THENA (THE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THENA (THE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.99M $ 58.99M $ 58.99M Total forsyning: $ 264.16M $ 264.16M $ 264.16M Sirkulerende forsyning: $ 111.89M $ 111.89M $ 111.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.93M $ 171.93M $ 171.93M All-time high: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 All-Time Low: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Nåværende pris: $ 0.5272 $ 0.5272 $ 0.5272 Lær mer om THENA (THE) pris

THENA (THE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THENA (THE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THEs tokenomics, kan du utforske THE tokenets livepris!

THENA (THE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til THE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for THE nå!

THE prisforutsigelse Vil du vite hvor THE kan være på vei? Vår THE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THE tokenets prisforutsigelse nå!

