TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model ("PLM"), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. Offisiell nettside: https://trustfi.org/ Teknisk dokument: https://docs.trustfi.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235

Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 424.00K All-time high: $ 0.077 All-Time Low: $ 0.003460539424845002 Nåværende pris: $ 0.00424

TrustFi (TFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TrustFi (TFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

