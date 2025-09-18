Hva er TrustFi (TFI)

TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.

TrustFi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TrustFi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om TrustFi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TrustFi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TrustFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TrustFi (TFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TrustFi (TFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TrustFi.

Sjekk TrustFiprisprognosen nå!

TrustFi (TFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TrustFi (TFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TrustFi (TFI)

Leter du etter hvordan du kjøperTrustFi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TrustFi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om TrustFi Hvor mye er TrustFi (TFI) verdt i dag? Live TFI prisen i USD er 0.00421 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TFI-til-USD-pris? $ 0.00421 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TrustFi? Markedsverdien for TFI er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TFI? Den sirkulerende forsyningen av TFI er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTFI ? TFI oppnådde en ATH-pris på 0.5236513290314441 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TFI? TFI så en ATL-pris på 0.003460539424845002 USD . Hva er handelsvolumet til TFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TFI er $ 8.85K USD . Vil TFI gå høyere i år? TFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

TrustFi (TFI) Viktige bransjeoppdateringer

