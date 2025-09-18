Dagens TrustFi livepris er 0.00421 USD. Spor prisoppdateringer for TFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TrustFi livepris er 0.00421 USD. Spor prisoppdateringer for TFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TrustFi Pris(TFI)

$0.00421
-0.23%1D
USD
TrustFi (TFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:29 (UTC+8)

TrustFi (TFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0042
24 timer lav
$ 0.00422
24 timer høy

$ 0.0042
$ 0.00422
$ 0.5236513290314441
$ 0.003460539424845002
-0.24%

-0.22%

-1.41%

-1.41%

TrustFi (TFI) sanntidsprisen er $ 0.00421. I løpet av de siste 24 timene har TFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0042 og et toppnivå på $ 0.00422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TFI er $ 0.5236513290314441, mens den rekordlave prisen er $ 0.003460539424845002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TFI endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrustFi (TFI) Markedsinformasjon

No.5230

$ 0.00
$ 8.85K
$ 421.00K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på TrustFi er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.85K. Den sirkulerende forsyningen på TFI er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.00K.

TrustFi (TFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TrustFi for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000097-0.22%
30 dager$ -0.00016-3.67%
60 dager$ +0.00037+9.63%
90 dager$ -0.0002-4.54%
TrustFi Prisendring i dag

I dag registrerte TFI en endring på $ -0.0000097 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TrustFi 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00016 (-3.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TrustFi 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TFI en endring på $ +0.00037 (+9.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TrustFi 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0002-4.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TrustFi (TFI)?

Sjekk ut TrustFi Prishistorikk-siden nå.

Hva er TrustFi (TFI)

TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.

TrustFi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TrustFi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TrustFi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TrustFi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TrustFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TrustFi (TFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TrustFi (TFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TrustFi.

Sjekk TrustFiprisprognosen nå!

TrustFi (TFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TrustFi (TFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TrustFi (TFI)

Leter du etter hvordan du kjøperTrustFi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TrustFi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TFI til lokale valutaer

TrustFi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TrustFi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TrustFi nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TrustFi

Hvor mye er TrustFi (TFI) verdt i dag?
Live TFI prisen i USD er 0.00421 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TFI til USD er $ 0.00421. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TrustFi?
Markedsverdien for TFI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TFI?
Den sirkulerende forsyningen av TFI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTFI ?
TFI oppnådde en ATH-pris på 0.5236513290314441 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TFI?
TFI så en ATL-pris på 0.003460539424845002 USD.
Hva er handelsvolumet til TFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TFI er $ 8.85K USD.
Vil TFI gå høyere i år?
TFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

