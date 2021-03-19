Taraxa Coin (TARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taraxa Coin (TARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taraxa Coin (TARA) Informasjon Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Offisiell nettside: https://www.taraxa.io/ Teknisk dokument: https://docs.taraxa.io/ Blokkutforsker: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Kjøp TARA nå!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taraxa Coin (TARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Total forsyning: $ 10.85B $ 10.85B $ 10.85B Sirkulerende forsyning: $ 5.60B $ 5.60B $ 5.60B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.50M $ 15.50M $ 15.50M All-time high: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 All-Time Low: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Nåværende pris: $ 0.001292 $ 0.001292 $ 0.001292 Lær mer om Taraxa Coin (TARA) pris

Taraxa Coin (TARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taraxa Coin (TARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TARAs tokenomics, kan du utforske TARA tokenets livepris!

