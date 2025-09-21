Taraxa Coin (TARA)-prisforutsigelse (USD)

Få Taraxa Coin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TARA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Taraxa Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Taraxa Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001469 i 2025. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Taraxa Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001542 i 2026. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TARA for 2027 $ 0.001619 med en 10.25% vekstrate. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TARA for 2028 $ 0.001700 med en 15.76% vekstrate. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TARA for 2029 $ 0.001785 med en 21.55% vekstrate. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TARA for 2030 $ 0.001875 med en 27.63% vekstrate. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Taraxa Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003054. Taraxa Coin (TARA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Taraxa Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004975.

2026 $ 0.001542 5.00%

2027 $ 0.001619 10.25%

2028 $ 0.001700 15.76%

2029 $ 0.001785 21.55%

2030 $ 0.001875 27.63%

2031 $ 0.001969 34.01%

2032 $ 0.002067 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002170 47.75%

2034 $ 0.002279 55.13%

2035 $ 0.002393 62.89%

2036 $ 0.002513 71.03%

2037 $ 0.002638 79.59%

2038 $ 0.002770 88.56%

2039 $ 0.002909 97.99%

2040 $ 0.003054 107.89% Vis mer Kortsiktig Taraxa Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001469 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001469 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001470 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001475 0.41% Taraxa Coin (TARA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TARA September 21, 2025(I dag) er $0.001469 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Taraxa Coin (TARA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TARA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001469 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Taraxa Coin (TARA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TARA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001470 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Taraxa Coin (TARA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TARA $0.001475 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Taraxa Coin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0014693$ 0.0014693 $ 0.0014693 Prisendring (24 t) +2.20% Markedsverdi $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Opplagsforsyning 5.60B 5.60B 5.60B Volum (24 timer) $ 100.77K$ 100.77K $ 100.77K Volum (24 timer) -- Den siste TARA-prisen er $ 0.0014693. Den har en 24-timers endring på +2.20%, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.77K. Videre har TARA en sirkulerende forsyning på 5.60B og total markedsverdi på $ 8.24M. Se TARA livepris

Hvordan kjøpe Taraxa Coin (TARA) Prøver du å kjøpe TARA? Du kan nå kjøpe TARA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Taraxa Coin og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper TARA nå

Taraxa Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Taraxa Coin direktepris, er gjeldende pris for Taraxa Coin 0.001469USD. Den sirkulerende forsyningen av Taraxa Coin(TARA) er 0.00 TARA , som gir den en markedsverdi på $8.24M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.000074 $ 0.001558 $ 0.001382

7 dager -0.25% $ -0.000501 $ 0.002052 $ 0.001382

30 dager -0.21% $ -0.000411 $ 0.0024 $ 0.001382 24-timers ytelse De siste 24 timene har Taraxa Coin vist en prisbevegelse på $-0.000074 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Taraxa Coin handlet på en topp på $0.002052 og en bunn på $0.001382 . Det så en prisendring på -0.25% . Denne nylige trenden viser potensialet til TARA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Taraxa Coin opplevd en -0.21% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000411 av dens verdi. Dette indikerer at TARA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Taraxa Coin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TARA prishistorikk

Hvordan fungerer Taraxa Coin (TARA) prisforutsigelsesmodul? Taraxa Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TARA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Taraxa Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TARA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Taraxa Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TARA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TARA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Taraxa Coin.

Hvorfor er TARA-prisforutsigelse viktig?

TARA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TARA nå? I følge dine forutsigelser vil TARA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TARA neste måned? I følge Taraxa Coin (TARA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TARA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TARA koste i 2026? Prisen på 1 Taraxa Coin (TARA) i dag er $0.001469 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TARA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TARA i 2027? Taraxa Coin (TARA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TARA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TARA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Taraxa Coin (TARA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TARA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Taraxa Coin (TARA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TARA koste i 2030? Prisen på 1 Taraxa Coin (TARA) i dag er $0.001469 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TARA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TARA i 2040? Taraxa Coin (TARA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TARA innen 2040.