Dagens Taraxa Coin livepris er 0.001512 USD. Spor prisoppdateringer for TARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Taraxa Coin Logo

Taraxa Coin Pris(TARA)

$0.001512
$0.001512
-3.39%1D
Taraxa Coin (TARA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:45 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0014815
$ 0.0014815
$ 0.0016349
$ 0.0016349
$ 0.0014815
$ 0.0014815

$ 0.0016349
$ 0.0016349

$ 0.07728197
$ 0.07728197

$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284

-0.11%

-3.39%

-19.17%

-19.17%

Taraxa Coin (TARA) sanntidsprisen er $ 0.001512. I løpet av de siste 24 timene har TARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014815 og et toppnivå på $ 0.0016349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TARA er $ 0.07728197, mens den rekordlave prisen er $ 0.000591558231188284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TARA endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.39% over 24 timer og -19.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taraxa Coin (TARA) Markedsinformasjon

$ 8.48M
$ 8.48M

$ 83.17K
$ 83.17K

$ 18.14M
$ 18.14M

5.61B
5.61B

12,000,000,000
12,000,000,000

10,846,721,903
10,846,721,903

46.71%

2021-03-19 00:00:00

Nåværende markedsverdi på Taraxa Coin er $ 8.48M, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.17K. Den sirkulerende forsyningen på TARA er 5.61B, med en total tilgang på 10846721903. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.14M.

Taraxa Coin (TARA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Taraxa Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000053055-3.39%
30 dager$ -0.0006169-28.98%
60 dager$ -0.0014967-49.75%
90 dager$ +0.0000104+0.69%
Taraxa Coin Prisendring i dag

I dag registrerte TARA en endring på $ -0.000053055 (-3.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Taraxa Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0006169 (-28.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Taraxa Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TARA en endring på $ -0.0014967 (-49.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Taraxa Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000104+0.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Taraxa Coin (TARA)?

Sjekk ut Taraxa Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Taraxa Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TARA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Taraxa Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Taraxa Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Taraxa Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Taraxa Coin (TARA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Taraxa Coin (TARA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Taraxa Coin.

Sjekk Taraxa Coinprisprognosen nå!

Taraxa Coin (TARA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Taraxa Coin (TARA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TARA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Taraxa Coin (TARA)

Leter du etter hvordan du kjøperTaraxa Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Taraxa Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TARA til lokale valutaer

Taraxa Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Taraxa Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Taraxa Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Taraxa Coin

Hvor mye er Taraxa Coin (TARA) verdt i dag?
Live TARA prisen i USD er 0.001512 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TARA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TARA til USD er $ 0.001512. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Taraxa Coin?
Markedsverdien for TARA er $ 8.48M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TARA?
Den sirkulerende forsyningen av TARA er 5.61B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTARA ?
TARA oppnådde en ATH-pris på 0.07728197 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TARA?
TARA så en ATL-pris på 0.000591558231188284 USD.
Hva er handelsvolumet til TARA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TARA er $ 83.17K USD.
Vil TARA gå høyere i år?
TARA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TARA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Taraxa Coin (TARA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

