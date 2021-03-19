Hva er Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Taraxa Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TARA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Taraxa Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Taraxa Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Taraxa Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Taraxa Coin (TARA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Taraxa Coin (TARA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Taraxa Coin.

Sjekk Taraxa Coinprisprognosen nå!

Taraxa Coin (TARA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Taraxa Coin (TARA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TARA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Taraxa Coin (TARA)

Leter du etter hvordan du kjøperTaraxa Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Taraxa Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TARA til lokale valutaer

Prøv konverting

Taraxa Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Taraxa Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Taraxa Coin Hvor mye er Taraxa Coin (TARA) verdt i dag? Live TARA prisen i USD er 0.001512 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TARA-til-USD-pris? $ 0.001512 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TARA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Taraxa Coin? Markedsverdien for TARA er $ 8.48M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TARA? Den sirkulerende forsyningen av TARA er 5.61B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTARA ? TARA oppnådde en ATH-pris på 0.07728197 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TARA? TARA så en ATL-pris på 0.000591558231188284 USD . Hva er handelsvolumet til TARA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TARA er $ 83.17K USD . Vil TARA gå høyere i år? TARA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TARA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Taraxa Coin (TARA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?