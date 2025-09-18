Hva er Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Talent Protocol (TALENT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Talent Protocol (TALENT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Talent Protocol.

Sjekk Talent Protocolprisprognosen nå!

Talent Protocol (TALENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Talent Protocol (TALENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TALENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Talent Protocol (TALENT)

Leter du etter hvordan du kjøperTalent Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Talent Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TALENT til lokale valutaer

Prøv konverting

Talent Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Talent Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Talent Protocol Hvor mye er Talent Protocol (TALENT) verdt i dag? Live TALENT prisen i USD er 0.007806 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TALENT-til-USD-pris? $ 0.007806 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TALENT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Talent Protocol? Markedsverdien for TALENT er $ 2.29M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TALENT? Den sirkulerende forsyningen av TALENT er 293.01M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTALENT ? TALENT oppnådde en ATH-pris på 0.15223081340419053 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TALENT? TALENT så en ATL-pris på 0.004593551012617209 USD . Hva er handelsvolumet til TALENT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TALENT er $ 150.68K USD . Vil TALENT gå høyere i år? TALENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TALENT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Talent Protocol (TALENT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

